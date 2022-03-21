欧盟外长和防长会议批准《战略指南针》文件 博雷利：目前的敌对环境需要飞跃性发展

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欧盟部长理事会3月21日正式批准了《战略指南针》（Strategic Compass）文件，此时正值俄罗斯对乌克兰的全面入侵。该文件为欧盟提供了一个雄心勃勃的行动计划，以在2030年前加强欧盟的安全和防御政策。接下来，欧盟《战略指南针》文件预计将在3月24日至25日由欧洲理事会，也就是欧盟27国领导人批准通过。

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell ）周一在推特上表示：“目前的敌对环境需要一个巨大的飞跃。与欧盟成员国外交和国防部长一起，我们刚刚批准了《战略指南针》。该指南针为我们提供了一个雄心勃勃的行动计划，以便在未来十年内加强欧盟的安全和防务。”

博雷利当天在参加欧盟外交事务委员会会议前向媒体表示：“今天将是非常漫长的一天。我们将与（欧盟27国）国防部长们举行联席会议，以便批准，我希望——《战略指南针》。这不是乌克兰战争的答案，但它是答案的一部分。我们在这方面已经工作了两年，当我们开始工作时，我们无法想象，在批准的最后一刻，情况会如此糟糕，欧洲将面临如此大的挑战。”

博雷利说：“现在是重新思考欧洲未来面对战争等挑战的能力的时候了。这就是为什么欧盟成员国将不得不提高其军事能力。（而且）要以协调的方式进行。作为负责共同安全和防御政策的机构，我们将努力使我们在军事上更加强大，并以更加协调的方式使用我们的能力。”

博雷利表示，欧盟将继续向乌克兰提供支持。他还强调：“俄罗斯确实在犯很多战争罪——这是确切的形容词，我们不得不说。在马里乌波尔发生的事情是大规模的战争罪行。（他们）正在摧毁一切，不分青红皂白地轰炸和杀害所有人。这是一件可怕的事情，我们必须以最强烈的措辞予以谴责。”

博雷利补充说：“这是战争罪，大规模的战争罪，在马里乌波尔发生的事情。这个城市将被完全摧毁，人们正在死亡。我们将继续工作并支持乌克兰，用我们所有的资源。我们将继续讨论我们可以再次考虑什么样的制裁，更多特别是与能源有关的制裁。我们将从（我们与）乌克兰国防部长的讨论中看到，那里的情况如何，以及我们如何能够继续支持他们。”

欧盟在稍后发布的《战略指南针》相关声明中表示：“《指南针》为欧盟提供了一个雄心勃勃的行动计划，以在2030年前加强欧盟的安全和防御政策。更加恶劣的安全环境要求我们实现质的飞跃，提高我们的行动能力和意愿，加强我们的复原力，更多更好地投资于我们的防御能力。”

声明称：“我们联盟的力量在于统一、团结和决心。《战略指南针》的目标是使欧盟成为一个更强大、更有能力的安全提供者。欧盟需要有能力保护其公民，并为国际和平与安全作出贡献。在俄罗斯对乌克兰进行无理和无端的侵略后，战争重新回到欧洲，以及地缘政治发生重大变化的时候，这一点就显得更加重要。这个战略指南针将增强欧盟的战略自主性，以及与伙伴合作维护其价值和利益的能力。”

声明表示：“一个更强大、更有能力的欧盟在安全和防务方面将为全球和跨大西洋的安全做出积极贡献，并且是对北约的补充，北约仍然是其成员集体防御的基础。它还将加强对以联合国为核心的全球规则秩序的支持。《战略指南针》对欧盟所处的战略环境以及欧盟面临的威胁和挑战进行了共同评估。该文件提出了具体和可操作的建议，并有一个非常精确的实施时间表，以提高欧盟在危机中果断行动的能力，并捍卫其安全和公民。”

该战略文件涵盖了欧盟在安全和国防政策的所有方面，并围绕四个支柱展开：“行动、投资、合作和安全。”

据声明介绍：“行动：为了能够在危机爆发时迅速而有力地采取行动，在可能的情况下与伙伴合作，在必要时单独行动，欧盟将：为不同类型的危机建立强大的欧盟快速部署能力，最多可达5000人；准备在30天内部署200名装备齐全的共同安全与国防政策（CSDP）任务专家，包括在复杂的环境中进行部署；定期在陆地和海上进行实战演习；加强军事流动性；加强欧盟的民事和军事CSDP任务和行动，促进快速和更灵活的决策过程，以更有力的方式采取行动，并确保更大的财政团结；充分利用欧洲和平基金来支持合作伙伴。”

声明补充说：“安全：为了加强其预测、阻止和应对当前和快速出现的威胁和挑战的能力，并维护欧盟的安全利益，欧盟将：提高其情报分析能力；发展混合型工具箱和反应小组，汇集不同的工具来检测和应对广泛的混合型威胁；进一步发展网络外交工具箱，制定欧盟网络防御政策，以更好地准备和应对网络攻击；开发一个外国信息操纵和干扰工具箱；制定欧盟安全与防御的空间战略；加强欧盟作为海上安全行为体的作用。”

声明说：“投资：成员国已承诺大幅提高其国防开支，以配合我们的集体雄心，减少关键的军事和民事能力差距，加强我们的欧洲国防技术和工业基地。欧盟将：就增加和改善国防开支的国家目标进行交流，以满足我们的安全需求；进一步激励成员国参与合作能力的发展，并共同投资于陆上、海上、空中、网络领域和外层空间的战略推动者和下一代能力；推动国防技术创新，填补战略空白，减少技术和产业依赖性。”

声明说：“合作伙伴：为了应对共同的威胁和挑战，欧盟将：加强与北约、联合国等战略伙伴以及欧安组织、非盟和东盟等地区伙伴的合作；与志同道合的国家和战略伙伴，如美国、加拿大、挪威、英国、日本和其他国家发展更有针对性的双边伙伴关系；在西巴尔干地区、我们的东部和南部邻国、非洲、亚洲和拉丁美洲发展有针对性的伙伴关系，包括通过加强对话与合作，促进参与CSDP任务和行动，并支持能力建设。”

据了解，博雷利于2021年11月提出了《战略指南针》文件的第一个版本，其基础是欧盟27个成员国的情报部门首次参与的威胁分析以及欧盟成员国、欧盟机构和专家之间的结构性对话阶段。2022年2月和3月讨论了连续的版本，以反映成员国之间的辩论，并考虑到委员会2月15日关于国防和太空的一揽子计划和最新的国际发展，特别是包括俄罗斯对乌克兰的军事侵略。它直接促进了凡尔赛欧盟峰会议程的实施。

接下来，该《战略指南针》文件预计将在2022年3月24日至25日由欧洲理事会，也就是欧盟27国领导人批准通过。