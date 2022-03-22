乌克兰剧场演员战时变厨师，制作饺子红菜汤肉饼送往前线

乌克兰

乌克兰西部Drohobych的一个剧院楼空人未去，战时已被改造成一个演员和后台工作人员为士兵和因战斗而流离失所的人制作食物的巨大厨房。点击以下内文视频，了解详情。

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Mykola Hnatenko，剧场总监 © AP供图

Drohobych剧场的咖啡厅依旧灯火通明，习惯于在大舞台上表演的艺术家们现在转而揉面团，包饺子，做肉饼，送到前线或与有需要的人手里。

演员Alla Shkondina看着空空的舞台，说：“有一种说法：当枪声响起时，缪斯们就会沉默”，“但我们并不沉默，我们做志愿者，因为我们的乌克兰正处于艰难时刻”。

剧场总监Mykola Hnatenko自豪地介绍着剧场团队的志愿工作成就：“战争打响以来，我们做了超过3000个肉丸，150公斤肉炖白菜，10000多个土豆馅的饺子，70公斤红菜汤馅，80公斤炸鱼，2000个肉煎饼和500个牛奶甜煎饼。现在我们决定多做一些含蛋白质的食物，比如肉类”。

Hnatenko表示，这项行动涉及大约150名志愿者，其中包括从乌克兰其他地区流离失所逃到这里，现在住在剧院的艺术家们。

在院子里，在剧院副总监Sergei Havdjak的监督下，手上沾满烟灰的男子正在砍柴生火。他们表示，虽然自己远离前线，但心和制作的食物与战士们同在。