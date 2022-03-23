北约秘书长呼吁北京不要支持俄罗斯的战争行为

俄乌战争

2022年3月23日，北约秘书长斯托尔滕贝格在布鲁塞尔的一次记者会上，批评中国向入侵乌克兰的俄罗斯提供政治支持。 Dimensions: 4656 x 3104 Size: 3.2MB Edit Status: new Category: I Topic Codes: DEF EUROP DIP Fixture Identifier: RC2D8T9D8YEO Byline: GONZALO FUENTES City: BRUSSELS Country Name: BELGIUM Country Code: BEL OTR: GDN Credit: REUTERS Source: REUTERS Caption Writer: Mar Source News Feeds: Reuters Marketplace - RPA for RNPS AYCE customers, Reuters News Picture Service - RNPS USN: RC2D8T9D8YEO

北大西洋公约组织领导人峰会前夕，该组织秘书长斯托尔滕贝格23日在布鲁塞尔的一次记者会上表示，北约组织呼吁中国不要支持俄罗斯的战争努力。

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北约组织24日将在布鲁塞尔举行峰会，就俄罗斯对乌克兰已经持续一个月的入侵行动再次商讨对策。北约秘书长斯托尔滕贝格23日在记者会上介绍了北约组织将向罗马尼亚、匈牙利、保加利亚和斯洛伐克增加战术部署，以及防范核武攻击的部署的情况，他同时指责北京向俄罗斯提供政治支持，包括就俄罗斯入侵乌克兰的军事行动，传播谎言和假新闻，以及可能向俄罗斯的入侵行动提供物资支援。他预期，北约领导人峰会将呼吁中国不要支持俄罗斯的战争行为，与世界其它国家一道，呼吁立即停止战争。

自俄罗斯2月24日对乌克兰发动入侵行动以来，中国始终拒绝指称这次行动为“战争”或“入侵”。中国虽然在联合国呼吁俄罗斯停止军事行动的决议案表决时投了弃权票，但这种表面的中立不时表现出实际的偏颇。中国一再批评西方对俄罗斯采取的制裁行动，但从未谴责俄罗斯的军事行动。

23日，中国外交部发言人王文斌在北京的例行记者会上，更明确反对年底在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团领导人非正式峰会活动排除俄罗斯。日前，美国总统的国安顾问沙利文22日曾提及11月举行的20国集团峰会驱逐俄罗斯的可能性。汪文斌23日就此表示，20国集团是国际经济合作主要论坛，俄罗斯是重要成员，任何成员国都无权驱逐另外一名成员国。

23日，俄罗斯驻印度尼西亚大使在雅加达表示，普京有计划出席11月在巴厘岛举行的20国集团领导人峰会。普京也已经接到了印尼发出的邀请。

印度尼西亚目前是20国集团轮值主席国。