欧盟望提高明年冬天燃气储量至80%，减少对俄气依赖

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美联社布鲁塞尔站周三消息，欧委会周三提议，欧盟27个成员国为明年冬天预留的天然气至少要达到容量的80%，以期减少未来对俄罗斯能源的依赖。

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在为期两天的欧盟领导人峰会前夕，欧盟委员会表示，欧盟必须在明年冬天之前迅速修改其能源政策，能源价格危机将使数百万欧盟公民无法支付其能源账单。然而，能源专家表示，当天然气市场吃紧时，补充储备将意味着消费者支出的价格将会上涨。

欧盟领导人已经发誓要到2027年摆脱对俄罗斯能源的依赖，但仍需采取切实措施去达到目标。除了强制性的高储存水平之外，欧委会还希望欧盟国家同意按照类似于新冠疫苗统一采购这种方式，联合购买天然气和液化天然气。

美联社称，其获得的峰会草案包括“着眼于明年冬天，欧盟成员国和欧委会将紧急……共同购买天然气、液化天然气和氢气”，此类交易的细节仍需进一步敲定。

目前，欧盟进口的90%的天然气用于发电、供暖和供应工业，而俄罗斯供应了欧盟进口的近 40%的天然气，四分之一的石油。

增加储气量，应该有助于欧盟减轻对俄依赖。目前，欧盟冬季高达30%的能源消耗来自存储。欧委会希望今年的储量能达到容量的80%，明年能达到90%。为确保存储设施不会被操纵价格，被外国利益控制，委员会还希望建立一个“解决基本安全利益”的认证系统。

为了应对失控的能源价格，一些欧盟成员国正在考虑对天然气实施价格上限，称市场状况已经脱离现实。但德国和荷兰提出了反对意见，担心供应商会直接选择在其他地方销售。