华尔街“大佬”拉里·芬克：乌克兰战争标志着全球化的结束

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美国贝莱德集团（BlackRock）董事长兼CEO拉里·芬克（Larry Fink）在他致该集团股东的最新一篇董事长信中警告说，俄罗斯对乌克兰的入侵将重塑世界经济，“结束了我们在过去三十年中所经历的全球化”，并通过促使企业从其全球供应链中撤出而进一步推高通货膨胀。贝莱德是全球规模最大的资产管理集团、风险管理及顾问服务公司之一，该公司管理着逾10万亿美元。

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芬克在这篇3月24日发表的公开信中写道：“在我给你们写这封信的时候，世界正在经历一场变革。俄罗斯对乌克兰的野蛮攻击，颠覆了自30多年前冷战结束以来的世界秩序。对一个主权国家的攻击是我们在欧洲近80年来所没有看到的——我们大多数人从未想象过在我们的有生之年会看到一个核超级大国发动这样一场战争。”他称：“我代表贝莱德的每个人说，目睹俄罗斯对乌克兰的入侵确实令人心碎。我们与乌克兰人民站在一起，他们在面对无情的侵略时表现出真正的英雄主义。”

现年69岁的芬克表示：“战争总是一场人道主义的悲剧，但不分青红皂白地杀害平民的行为让人看了特别心痛。我为贝莱德对逃离家园的难民的支持感到自豪。经与我们的利益相关者协商，贝莱德也加入了将俄罗斯从金融市场上孤立起来的全球努力。在过去的几周里，贝莱德动员了一个慈善反应，以帮助那些需要帮助的人，并支持我们在欧洲的同事，最接近战争的人。虽然我们在俄罗斯或乌克兰没有办事处或业务，但我知道这给我们所有的员工，特别是在欧洲的员工带来了巨大的压力和不确定性，我们已经努力为他们提供所需的资源。”

芬克认为：“这场战争的影响并不限于东欧。它们是在已经对政治、经济和社会趋势产生深远影响的大流行病的基础上分层进行的。这种影响将以我们还无法预测的方式回荡在未来的几十年里。”他指出：“20世纪90年代初，随着世界从冷战中走出来，俄罗斯被欢迎进入全球金融体系，并被允许进入全球资本市场。随着时间的推移，俄罗斯开始与世界相互联系，并与西欧紧密相连。世界从全球和平红利和全球化的扩展中受益。这些强大的趋势加速了国际贸易，扩大了全球资本市场，提高了经济增长，并有助于大幅减少世界各国的贫困。”

芬克谈到：“正是在这一时期，我们在34年前开始建立贝莱德公司。我们看到，全球化的兴起和资本市场的增长助长了对技术驱动的资产管理的需求，我们相信我们可以为客户带来这种需求。我们相信世界将更紧密地联系在一起。我们看到这种情况发生了。我仍然长期相信全球化的好处和全球资本市场的力量。获得全球资本使公司能够为增长提供资金，国家能够促进经济发展，更多的人能够体验到金融的幸福。”

然而，芬克补充说：“但俄罗斯对乌克兰的入侵已经结束了我们在过去三十年中所经历的全球化。我们已经看到国家、公司甚至人与人之间的连接因两年的大流行病而变得紧张。它使许多社区和人民感到孤立和向内看。我相信这加剧了我们今天在整个社会看到的两极化和极端主义行为。入侵促使各国和各国政府联合起来，切断与俄罗斯的金融和商业联系。他们在支持乌克兰人民的坚定承诺中团结起来，对俄罗斯发起了一场‘经济战争’。世界各国政府几乎一致地实施制裁，包括采取前所未有的措施，禁止俄罗斯中央银行部署其硬通货储备。”

芬克称：“资本市场、金融机构和公司甚至已经超越了政府实施的制裁。正如我在今年早些时候写给首席执行官的信中所说，进入资本市场是一种特权，而不是一种权利。而在俄罗斯入侵后，我们看到私营部门如何迅速终止长期的业务和投资关系。贝莱德一直致力于尽我们的职责。基于我们的信托责任，我们迅速采取行动，暂停在我们的主动或指数投资组合中购买任何俄罗斯证券。在过去的几周里，我与无数的利益相关者交谈，包括我们的客户和员工，他们都在寻求了解可以做些什么来防止资本被部署到俄罗斯。”

芬克称：“公司扩大制裁的行动的速度和规模令人难以置信。美国标志性的消费品牌已经暂停经营非必要的产品。而金融服务公司也采取了类似的措施，进一步将俄罗斯经济与全球金融体系隔离开来。私营部门采取的这些行动表明了资本市场的力量：市场如何向那些在系统内建设性地工作的人提供资本，以及如何迅速地拒绝向那些在系统外运作的人提供资本。俄罗斯基本上被切断了与全球资本市场的联系，显示了大公司对符合核心价值的经营的承诺。这场‘经济战争’表明，当公司在其利益相关者的支持下，面对暴力和侵略而团结起来时，我们可以取得什么成就。”

就俄罗斯入侵乌克兰对公司、国家和我们的客户所产生的影响，芬克谈到：“虽然对俄罗斯能源的依赖成为焦点，但公司和政府也将更广泛地关注他们对其他国家的依赖。这可能会导致企业将更多的业务放在岸上或近岸，从而更快地从一些国家撤出。其他国家：如墨西哥、巴西、美国或东南亚的制造中心——可能会受益。这种脱钩将不可避免地给企业带来挑战，包括更高的成本和利润压力。虽然公司和消费者的资产负债表今天很强大，给他们更多的缓冲来应对这些困难，但供应链的大规模调整将必然导致通货膨胀。”

芬克指出：“甚至在战争爆发之前，大流行病的经济影响——包括消费者需求从服务转向家庭用品、劳动力短缺和供应链瓶颈，使美国的通货膨胀达到四十年来的最高水平。在整个欧盟、加拿大和英国，通货膨胀率超过5%。工资没有跟上，消费者正感受到负担，因为他们面临着较低的实际工资、不断上涨的能源账单和杂货店结账时的更高成本。这对于低工资的工人来说尤其如此，他们在煤气、电力和食品等必需品上花费的工资比例更高。中央银行正在权衡关于多快加息的艰难决定。他们面临着几十年来没有遇到过的困境，这种困境因地缘政治冲突和由此产生的能源冲击而变得更加严重。中央银行必须选择是忍受更高的通货膨胀，还是减缓经济活动和就业以迅速降低通货膨胀。”

芬克表示：“最后，战争的一个较少讨论的方面是它对加速数字货币的潜在影响。这场战争将促使各国重新评估其货币依赖性。甚至在战争之前，一些政府就希望在数字货币中发挥更积极的作用，并确定其运作的监管框架。例如，美国中央银行最近启动了一项研究，以研究美国数字美元的潜在影响。一个经过精心设计的全球数字支付系统可以加强国际交易的结算，同时减少洗钱和腐败的风险。数字货币还可以帮助降低跨境支付的成本，例如，当外籍工人将收入寄回给他们的家人时。随着我们看到客户的兴趣越来越大，贝莱德正在研究数字货币、稳定币和基础技术，以了解它们如何能够帮助我们为客户服务。”

据《纽约时报》报导，美国橡树资本管理有限公司联合创始人霍华德·马克斯（Howard Marks）在最新的投资者信中预测了类似的转变，并列举了欧洲对俄罗斯能源的依赖和美国的计算机芯片制造外包的安全风险。

马克斯这封23日发表的信中提出：“正如我过去写的那样，经济学是选择的科学（地缘政治学似乎也是如此，尽管关于这一领域的科学更少）。在这些领域中，很少有选择只提供积极因素而没有消极因素。大多数需要权衡利弊。 然而，负面因素往往‘只有在潮水退去时’才会显现，就像最近那样。 对乌克兰的入侵表明，欧洲从俄罗斯进口石油和天然气，使其容易受到一个敌对的、没有原则的国家的影响（在这种情况下更糟糕——受到这样一个人的影响），与此同时，逐渐减少的核发电量增加了该地区对进口石油和天然气的需求。境外采购的做法同样使国家和公司依赖于他们与外国的积极关系和我们运输系统的功效。”

马克斯续称：“对全球化的这些消极方面的认识，现在已经导致钟摆向本地采购摆回。与其说是最便宜、最容易和最绿色的来源，不如说是最安全和最可靠的来源，可能会有更多的好处。例如，美国和非美国公司都已宣布，他们打算在美国建立新的代工厂来生产半导体。我想许多美国的材料、部件和成品进口商正在寻找离家近的来源。同样，现在德国不太可能贯彻其在12月31日关闭剩余的三个核反应堆的计划，而更有可能在2021年底重新启动其退役的三个核反应堆（也许，与欧洲其他国家一起，重新调整能源进口和国内能源生产之间的平衡）。”

马克斯补充说：“如果钟摆继续朝我预想的方向移动一段时间，对投资者将产生影响。全球化对全世界的GDP、经济被提升的国家以及通过海外采购降低成本的公司都是一个福音。 在这些方面，全球化的摇摆将不那么有利，但它可能（a）提高进口商的安全性，（b）提高在岸生产商的竞争力和国内制造业的工作数量，以及（c）在转型中创造投资机会。钟摆从全球化向离岸外包的方向摆动多久？ 答案部分取决于如何解决目前的情况，部分取决于哪种力量获胜：对可靠性和安全性的需求，还是对廉价采购的渴望。”

马克斯在信中最后表示：“如果你用‘离岸外包’和‘国内采购’来代替‘自由市场 ’和‘监管’，那么这段话同样准确地描述了最便宜的采购和最安全的采购之间的选择。 这种缺乏完美的、永久的解决方案是钟摆的特点——这就是钟摆摆动的原因。 经过几十年的全球化和成本最小化，我认为我们将在向可靠供应的摆动中找到投资机会。”