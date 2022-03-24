朝鲜周四再行疑似弹道导弹试射

朝鲜，导弹试射，军备

韩国和日本军方消息指，朝鲜周四(3月24日)向东南海域发射了一枚疑似弹道导弹，路透报道指，这是自今年年初朝鲜开始一系列导弹发射活动以来的至少第13次试射。

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韩国参谋长联席本部的声明中说：检测到朝鲜向东发射了一枚“不明射弹”。而 日本海岸警卫队向船只发出的警告称， "朝鲜可能发射一枚弹道导弹"。

路透社援引韩联社报道，朝鲜当天下午在平壤顺安机场或以高角发射远程弹道导弹，考虑到导弹射程，朝鲜或试射“火星-17”型新型洲际弹道导弹。

日本防卫省稍晚表示，朝鲜周四发射的射弹在飞行71分钟后于下午3点44分左右落入日本专属经济区海域。日本防卫副相鬼木誠说，鉴于此次导弹飞行高度超过6000公里，比2017年11月发射的华星-15洲际弹道导弹高出很多，相信今天发射的是一枚新型洲际弹道导弹（ICBM）。

防卫省表示没有收到任何船只或飞机受损报告，但指发射对日本安全造成 "严重威胁"。鬼木誠谴责平壤在世界正在处理俄罗斯入侵乌克兰之际，继续对国际社会进行单边挑衅的行为，“绝对不可原谅。“

报道指，这是朝鲜自今年以来第13次试射，距本月20日在平安南道向西部海域发射4枚火箭弹仅隔4天。朝鲜上月27日和本月5日以研发卫星为由两度试射弹道导弹，当时韩美研判此举旨在测试新型洲际弹道导弹（ICBM）性能。朝方本月16日还发射疑似新型洲际弹道导弹，但试验失败。

在韩美日前公开朝鲜前两次洲际导弹性能测试相关评估内容，并罕见发出“事前警告”的情况下，若朝鲜当天试射的飞行器的确是洲际导弹，则将被视为“踩红线”，韩美可能会采取强硬措施应对。