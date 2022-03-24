王毅首访塔利班执掌下的阿富汗

中国，阿富汗，塔利班，外交

中国外交部长王毅周四（3月24日）抵达喀布尔，开始对塔利班掌权下的阿富汗进行首次访问，报道指，王毅是自阿富汗塔利班去年掌权后级别最高的访阿中国官员。

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据法新社报道，中国外长王毅今天抵达阿富汗首都喀布尔，一名喀布尔政府官员艾哈迈德-亚希尔（Ahmad Yasir）在其推文中说，王毅将与塔利班政府官员会面。

王毅是在巴基斯坦伊斯兰堡参加了伊斯兰合作组织（OIC）会议之后，乘飞机抵达喀布尔的。他在机场受到阿富汗外交事务负责官员阿米尔·汗·穆塔奇的迎接。

报道指，在美国和北约军队撤出阿富汗、塔利班与去年8月15日攻克喀布尔之后，北京一直试图与这一伊斯兰原教旨主义组织保持联系 。此次访问后，北京将于下周召集几个阿富汗周边国家举行会议，研讨针对阿富汗新政权的援助及对阿新经济项目。

受国外数十亿资产被冻结及国际援助暂停的影响， 阿富汗正面临严重的金融和人道危机。 中国与阿富汗有76公里长的接壤边界，长期以来北京始终担心该国成为本国维吾尔族分离及极端伊斯兰教组织的后备基地，稳定是中国对阿政策的主要考量。同时阿富汗的稳定及一个与北京保持合作的政府也有利于中国扩大其“一带一路”基础设施项目。阿富汗在2016年加入了中国的“一带一路”项目。

在塔利班方面，塔利班也多次表示希望与中国发展良好关系，他们认为中国是投资和经济支持的重要来源，可以直接或通过巴基斯坦与北京合作。

北京早在2007年就以30亿美元的价格赢得了位于喀布尔附近巨型艾纳克铜矿（世界第二大矿床）的特许经营权。此外阿富汗所拥有的巨大的锂储量，同样吸引中国公司的兴趣，中国是世界上最大的电动汽车生产国。

报道指，迄今为止，还没有一个国家正式承认喀布尔的塔利班政权，但与若干西方大国做法不同，中国在塔利班执掌阿富汗后，始终保持该国驻喀布尔的大使馆开放运行，中国大使仍在喀布尔。