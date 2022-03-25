乌克兰难民：不对拜登抱有期待，感谢波兰，期待早日回家

乌克兰

美国总统拜登周五离开布鲁塞尔，前往波兰的Rzeszów。Rzeszów有美军驻扎，距离乌克兰边境大约一小时车程。在波兰，拜登将听取有关乌克兰来波难民和仍在该国境内的乌克兰人的人道主义情况简报。他还将与第82空降师的美国士兵会面。在边境小城Przemysl，一些来到波兰的乌克兰难民直言他们对拜登访问波兰是否能帮到乌克兰的可能性不抱希望。点击以下内文视频，了解详情。

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Olga Antonovna © AP

来自乌克兰克列缅丘格的乌克兰难民Ira Satula表示，“当然，我没有对拜登抱任何希望，我对我们乌克兰人更有信心。我们真的很想回家，特别想回家，我想我们肯定很快就可以回家了。我们特别感谢在这里帮助我们的所有人，波兰对我们很好，但家就是家，我希望我们可以早日回家”。

来自乌克兰切尔尼格夫的难民Olga Antonovna表示：“您也知道，我也知道，拜登能帮到我们乌克兰人的可能性是50%，帮不到我们的可能性也是50%。而且我们很早之前就需要帮助了，很早之前。我们很早的时候就想要获得帮助。现在我们的总统泽连斯基拿到了战斗的武器，他必须要对抗强盗，但他拿到了武器，却不怎么起作用，因为切尔尼格夫60%都被毁了。切尔尼格夫曾经是多么漂亮的城市啊！我们曾经在那里散步，休息，享受好时光”。

来自乌克兰马里乌波尔的难民Marina Samoilenko表示：“我们逃到了波兰这里，但我们的人民还在为乌克兰战斗。（哽咽）”。“波兰是一个自由的国家，我希望乌克兰也可以成为一个自由的国家。我相信一切都会好起来的，我们在波兰这里避难只是很短暂的，之后我们肯定会回到我们自己的家园”。