巴西反对将俄罗斯排除在20国集团之外

G20集团/俄罗斯/美国/巴西

巴西外长周四表示，总统博尔索纳罗的政府 "明确反对 "将俄罗斯排除在20国集团之外的想法，特别是美国的建议。

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巴西外长卡洛斯-弗朗萨在该国参议院关于俄罗斯入侵乌克兰的后果的辩论中说："我们看到在各种国际机构中出现了旨在将俄罗斯从这些实体中驱逐出去或暂停其参与的倡议。但基于赞成多边主义和国际法的传统立场，巴西对此明确反对。“

他补充说："目前最重要的事情是所有这些论坛，包括20国集团、世贸组织、粮农组织等都能充分运作。而"为了使它们充分运作，包括俄罗斯在内的所有国家都不能缺席。“

美国总统拜登周四呼吁将俄罗斯排除在20国集团之外，俄罗斯在2014年吞并克里米亚后已经被逐出现在变成7国集团的前身8国集团。

但巴西外长也承认，这一决定取决于G20本身，G20是为促进老牌G7工业强国与中国、巴西和俄罗斯等新兴经济巨头之间的对话而创建的一种形式。

担任G20主席国的印度尼西亚周四表示，它将保持 "公正"，而中国已经表示普京应该在今年晚些时候的峰会上占有一席之地。

美国总统拜登周四在北约和G7峰会之后在布鲁塞尔举行的新闻发布会上说，他赞成将俄罗斯排除在20国集团之外，但承认这一决定由该国际机构的成员决定。拜登说： "我今天提出了这个问题，但决定权在20国集团。如果（G20主席国）印度尼西亚和其他国家不同意，那么我们应该要求允许乌克兰参加G20会议。"