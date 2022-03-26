乌克兰国防部情报总局局长：俄罗斯军队被许多乌克兰线人渗透

战争

乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫接受美国媒体访问时说，俄罗斯军队被许多乌克兰线人渗透，误判又多，只能对乌克兰军队使出中世纪的“老套战术”。

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中央社报道，36岁的布达诺夫在“国家周刊”星期五刊出的访问中说，乌克兰动员了“非常多人”在俄罗斯战线后方进行游击战。访问是透过加密线路及翻译人员完成。

布达诺夫表示，虽然乌克兰部队一个月来坚强抵抗俄军，情势仍“非常严峻”。

他说：乌克兰领土上有非常多俄军，他们包围著乌克兰多座城市。至于和平前景，就算有谈判，也还是模糊又难以预料。”

布达诺夫还表示，俄方的“误判”对乌克兰部队有利，“俄罗斯指挥部多次误判，而我们善加利用”。

“乌克兰军队凸显出，俄军作为全球第2大军力是个庞大的神话，它只不过是中世纪的兵力集中、老套战术而已。”

布达诺夫接著指出，乌克兰有效利用了线人，“我们在俄军内部有很多线人，不只在俄军，还有他们的政治圈和领导阶层”。

他说，我们去年11月就知道俄国人的企图，大家可以看到一切都发生了。至于日期，则改了数次。”

布达诺夫说，亲俄的车臣部队内部也有乌克兰线人，对方一有动作，探子就会回报。