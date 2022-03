拜登：勇敢的乌克兰人民表明，他们众人的力量比任何一个独裁者的意志都强大

美国/俄罗斯/乌克兰

美国总统拜登(Joe Biden)3月26日晚于访欧结束之际在波兰首都华沙的皇家城堡发表了题为“关于自由世界联合努力支持乌克兰人民”的讲话。

拜登在讲话中说:“‘不要害怕’。这是1978年10月第一位波兰教皇当选后第一次公开讲话的第一句话,这句话将成为教宗若望·保禄二世(John Paul II)的定义。这些话将改变世界。1979年6月,若望·保禄在他作为教皇第一次回国时将这一信息带到了华沙。那是一个关于力量的信息,信仰的力量,坚韧的力量,人民的力量。面对一个残酷的政府系统,这是一个有助于在30年前结束苏联对东欧中心土地镇压的信息。”

拜登说:“这是一个信息,即我们将克服这场不公正战争的残酷性和野蛮性。当教宗若望·保禄在1979年带来这一信息时,苏联在铁幕后用铁腕进行统治。然后一年后,‘团结工会’在波兰站住了脚。虽然我知道他今晚不能到场,但在美国和全世界,我们都对莱赫·瓦文萨(Lech Walesa)心存感激。这让我想起了哲学家克尔凯郭尔(Kierkegaard)的那句话:‘信仰在黑暗中看得最清楚。’而这些都是黑暗的时刻。”

拜登说:“十年后,苏联解体了,波兰和中东欧很快就会获得自由。这场争取自由的战斗并不简单或容易。它是一场漫长而痛苦的斗争。它不是经过几天和几个月,而是经过几年和几十年的斗争。但我们在争取自由的伟大战役中重新出现了。一场民主与专制之间的战斗。在自由和压迫之间。以规则为基础的秩序和以蛮力为基础的秩序之间。在这场战斗中,我们需要保持清醒的头脑。这场战斗也不会在几天或几个月内赢得。我们需要为未来的长期斗争做好准备。”

拜登说:“总统先生,总理先生,市长先生,议会成员,尊敬的客人,以及波兰人民,我怀疑还有一些乌克兰人民站在我们当中。我们,我们聚集在这个城市的皇家城堡里,这个城市不仅在欧洲,而且在人类无休止地寻求自由的历史上占有神圣的地位。”

拜登说:“几代人以来,华沙一直站在自由受到挑战和自由取得胜利的地方。事实上,正是在华沙,一位从捷克斯洛伐克逃离家乡的年轻难民在苏联的统治下回来发言,声援持不同政见者。她的名字叫马德琳·科贝尔·奥尔布赖特(Madeleine Korbel Albright)。她成为世界上最热心的民主支持者之一。她是我的一位朋友,我曾与她一起工作。美国的第一位女国务卿。她三天前去世了。她一生都在为最重要的民主原则而奋斗。而现在在争取民主和自由的常年斗争中,乌克兰和它的人民处于前线。”

拜登说:“(乌克兰人)为拯救他们的国家而战,他们勇敢的抵抗是为团结所有自由人民的基本民主原则而战的一部分。法治,公平和自由的选举,说话、写作和集会的自由。按照自己的选择进行崇拜的自由。新闻自由。这些原则在一个自由社会中是必不可少的。但它们一直,一直被围攻。它们总是受到攻击。每一代人都不得不打败民主的道德敌人。这就是世界的方式,因为如我们所知,世界是不完美的。在那里,少数人的欲望和野心永远试图主宰许多人的生活和自由。”

拜登说:“我对乌克兰人民的信息是我今天向乌克兰外交部长和国防部长传达的信息,我相信他们今晚在这里。我们与你们站在一起。就是这样!今天在基辅和梅利托波尔以及哈尔科夫的战斗是一场长期斗争中的最新战役。匈牙利,1956年。波兰,1956年,然后又是1981年。捷克斯洛伐克,1968年。苏联的坦克粉碎了民主起义,但抵抗仍在继续,直到最后在1989年,柏林墙和所有苏联统治的墙,它们都倒下。它们倒下了! 而人民取得了胜利。”

拜登说:“但争取民主的战斗不能结束,也没有随着冷战的结束而结束。在过去的30年里,专制主义的力量在全球范围内复苏了。它的标志是人们所熟悉的——对法治的蔑视,对民主自由的蔑视,对真理本身的蔑视。今天,俄罗斯扼杀了民主,并试图在其他地方这样做,不仅仅是在他的祖国。在虚假的民族团结的说法下,他们让邻国失去了作用。普京有胆量说他正在乌克兰‘去纳粹化’。这是个谎言。这只是玩世不恭,他知道这一点,这也是下流的。”

拜登说:“泽连斯基总统是经过民主选举产生的。他是犹太人。他父亲的家族在纳粹大屠杀中被消灭了。而普京就像他之前的所有独裁者一样,胆大妄为地相信强权会带来正当性。在我自己的国家,一位名叫亚伯拉罕·林肯的前总统在内战中表达了拯救我们联邦的反对精神。他说:让我们有信心,正确的东西才会带来力量。正义使人强大。今天,让我们再次拥有这种信念。让我们下定决心,将民主国家的力量付诸行动,挫败专制主义的企图。”

拜登说:“让我们记住,此刻的考验是所有时间的考验。一个罪犯想把北约的扩大说成是一个旨在破坏俄罗斯稳定的帝国项目。没有什么比这更不符合事实了。北约是一个防御性联盟。它从来没有寻求俄罗斯的灭亡。在当前危机的准备阶段,美国和北约努力了几个月,与俄罗斯接触,以避免战争。我亲自与他会面,并与他多次通电话。我们一次又一次地提出真正的外交和具体建议,以加强欧洲安全,提高透明度,在各方建立信心。但普京和俄罗斯对每一个建议都不感兴趣,对任何谈判都不感兴趣,而是用谎言和最后通牒。”

拜登说:“俄罗斯从一开始就执着于暴力。我知道不是所有的人都相信我和我们,当我们不断地说,他们要越过边界,他们要进攻。(普京)他一再断言我们对战争没有兴趣,保证他不会动(武)。屡次说他不会入侵乌克兰。反复说沿边境的俄罗斯军队是为了训练。所有18万的军人。俄罗斯选择(的这场)战争根本没有任何理由或挑衅。这是一个例子,人类最古老的冲动之一,使用蛮力和虚假信息来满足对绝对权力和控制的渴望。这不仅是对二战结束以来建立的基于规则的国际秩序的直接挑战。而且,它有可能重新回到基于规则的国际秩序建立之前蹂躏欧洲的数十年战争。”

拜登说:“我们不能再回到那个时候了。我们不能(允许这样做)。威胁的严重性是西方的反应如此迅速、如此强大、如此统一、前所未有和压倒性的原因。迅速和惩罚性的代价是唯一能让俄罗斯改变其路线的东西。在他入侵的几天内,西方已经联合采取了制裁措施,以损害俄罗斯的经济。俄罗斯中央银行现在被阻挡在全球金融系统之外,使克里姆林宫无法获得藏匿在全球各地的战争基金。我们已经瞄准了俄罗斯经济的核心,停止向美国进口俄罗斯的能源。”

拜登说:“迄今为止,美国已经制裁了140名俄罗斯寡头及其家庭成员,没收了他们的不义之财、他们的游艇、他们的豪华公寓和豪宅。我们已经制裁了超过400名俄罗斯政府官员,包括这场战争的主要设计师。这些官员和寡头从与克里姆林宫有关的腐败中获得了巨大利益。现在他们必须分担痛苦。私营部门也采取了行动。超过400家私营跨国公司已经退出了在俄罗斯的业务。完全离开了俄罗斯。从石油公司到麦当劳。由于这些史无前例的制裁,卢布几乎立即沦为废墟(the ruble almost is immediately reduced to rubble)。俄罗斯的经济——顺便说一下,那是真的,大约需要200卢布才能换取1美元。”

拜登说:“在未来几年里,(俄罗斯的)经济有望被削减一半。在这次入侵之前,俄罗斯的经济被列为世界上第11大经济体。它甚至很快就会不在世界前20名之列。这些经济制裁合在一起,是一种新的经济国策,有能力造成与军事力量相匹敌的损害。这些国际制裁正在削弱俄罗斯的实力,削弱其补充军队的能力,以及其投射力量的能力。而这是普京,是弗拉基米尔·普京的责任。就是这样!”

拜登说:“与此同时,在这些经济制裁的同时,西方世界已经走到一起,为乌克兰人民提供了难以置信的军事、经济和人道主义援助。在入侵前的几年里,我们美国在他们越过边界之前,已经向乌克兰运送了超过6.5亿美元的武器,包括防空和反装甲装备。自入侵以来,美国又投入了13.5亿美元的武器和弹药。而且,由于乌克兰人民的勇气和勇敢,我们送去的装备和我们的同事送去的装备被用来保卫乌克兰的土地和领空,产生了毁灭性的效果。”

拜登说:“我们的盟友和伙伴也已经行动了。但正如我所表明的,美国部队在欧洲——不是在欧洲与俄罗斯部队发生冲突。美国部队在这里是为了保卫北约盟友。昨天我会见了与我们的波兰盟友一起服役以加强北约前线防御的部队。我们要明确的原因是他们在乌克兰的行动——甚至不要想在北约的一寸领土上行动。我们有神圣的义务。根据(《北大西洋公约》)第5条,我们有神圣的义务,以我们集体力量的全部力量捍卫北约的每一寸领土。”

拜登说:“而今天早些时候,我参观了你们的国家体育场,在那里,成千上万的乌克兰难民现在正试图回答一个人所能提出的最艰难的问题。我的上帝,我将会发生什么?我的家人会发生什么?当我拥抱她们时,我看到许多母亲的眼睛里有泪水。他们年幼的孩子,他们年幼的孩子,不知道是该笑还是该哭。一个小女孩说,总统先生——她说了一点英语:我的哥哥和我的爸爸,他们会没事吗?我还能见到他们吗?没有他们的丈夫,没有他们的父亲。在许多情况下,他们的兄弟姐妹都留了下来,为他们的国家而战。”

拜登说:“我不需要说这种语言,也不需要理解这种语言,就能感受到他们眼中的情绪,他们抓着我的手,小孩子挂在我的腿上,带着绝望的希望祈祷这一切是暂时的。担心他们可能会永远离开自己的家园。几乎是一种令人崩溃的悲伤,因为这一切都在重演。但我也被华沙人民——就这一点而言,所有波兰人民的慷慨所震撼,他们的同情心之深,他们愿意伸出援手,敞开心扉。我对市长说,他们敞开自己的心扉,敞开自己的家门,只是为了帮忙。”

拜登说:“我也要感谢我的朋友,伟大的美国厨师何塞·安德烈斯(Jose Andres)和他的团队,感谢他们帮助喂饱那些渴望自由的人。但帮助这些难民不是波兰或任何其他国家应该独自承担的事情。世界上所有的民主国家都有责任去帮助。所有这些国家。而乌克兰人民可以指望美国来履行其责任。我两天前已经宣布,我们将欢迎10万名乌克兰难民。我们已经有每周8000名其他国籍的人来到美国。我们将提供近3亿美元的人道主义援助,提供数以万吨计的食物、水、药品和其他基本用品。”

拜登说:“在布鲁塞尔,我宣布美国准备提供超过10亿美元的额外人道主义援助。世界粮食计划署告诉我们,尽管存在重大障碍,但至少有一些救援物资正在运往乌克兰的主要城市。但不是梅特里波尔,不,对不起——不是马里乌波尔,因为俄罗斯军队正在阻挠救援物资。”

拜登说:“但我们不会停止努力,将人道主义救援送到乌克兰任何需要的地方,并为已经离开乌克兰的人们提供救援。尽管弗拉基米尔·普京很残暴,但请不要怀疑,这场战争对俄罗斯来说已经是一场战略失败。我自己也失去了孩子,我知道这对失去家人的人来说不是安慰,但他,普京,认为乌克兰人会逆来顺受,不会战斗。他对历史没有什么研究。相反,俄罗斯军队遇到了他们的对手——勇敢而顽强的乌克兰抵抗。俄罗斯的残暴战术非但没有瓦解乌克兰的决心,反而加强了乌克兰的决心。西方不仅没有使北约分裂,反而现在比以往任何时候都更加强大和团结。”

拜登说:“俄罗斯希望北约在其边境的存在减少,但现在他有了更强的存在,更大的存在,这里有超过10万的美国军队和北约所有其他成员。事实上,俄罗斯已经成功地造成了我确信他从未想过的事情。世界上的民主国家在几个月内找到了目标和团结,从而焕发了活力,而我们曾经花了好几年才完成。不仅是俄罗斯在乌克兰的行动在提醒我们民主的祝福。是我们自己的国家,他自己的国家,克里姆林宫,它正在监禁抗议者。据称有二十万人已经离开了(俄罗斯)。有一个人才流失出现在俄罗斯。关闭了独立的新闻。国家媒体都是宣传性的。封锁了乌克兰境内俄罗斯军队的平民目标、万人坑、饥饿战术的图像。”

拜登说:“正如我所说,20万俄罗斯人在一个月内全部离开了他们的国家,这有什么奇怪的呢?在这么短的时间内,人才流失得很厉害。这使我想到我对俄罗斯人民的信息。我与俄罗斯的领导人们共事了几十年。我坐在谈判桌对面,一直追溯到苏联的阿列克谢·柯西金(Alexei Kosygin,苏联部长会议主席),在冷战的高峰期谈军备控制。我总是直接和诚实地对你们,俄罗斯人民说话。让我说一下,如果你能听进去的话。你们,俄罗斯人民,不是我们的敌人。我拒绝相信你们欢迎杀害无辜的儿童和祖父母,也拒绝相信你们接受医院、学校、产房,以及看在上帝的份上接受俄罗斯导弹和炸弹的轰炸。或者城市被包围,让平民无法逃离。供应被切断,并试图让乌克兰人挨饿而屈服。”

拜登说:“数以百万计的家庭被赶出他们的家园,包括所有乌克兰儿童中的一半。这些并不是一个伟大国家的行动。在所有的人中,你们,俄罗斯人民,以及整个欧洲的所有人民仍然对30年代末和40年代的类似情况有记忆。二战中的情况对该地区的许多祖父母来说仍然记忆犹新。无论你这一代人经历了什么,无论是经历了列宁格勒的围困,还是从你的父母和祖父母那里听说的。火车站里挤满了惊恐万状的家庭,逃离他们的家园。晚上躲在地下室和地窖里。清晨在家中的瓦砾中翻找。这些都不是过去的记忆了。现在不是了。因为这正是俄罗斯军队现在在乌克兰所做的事情。”

拜登说:“2022年3月26日,就在我们进入21——你们曾是一个21世纪的国家,拥有全世界的人对自己和家人的希望和梦想。现在,弗拉基米尔·普京的侵略已经将你们,俄罗斯人民与世界其他地方隔绝开来,它正在将俄罗斯带回到19世纪。这不是你们的身份。这不是你们的家庭和你们的孩子应得的未来。我告诉你们真相,这场战争不值得你们,俄罗斯人民。普京能够而且必须结束这场战争。美国人民将与你们以及希望和平的勇敢的乌克兰公民站在一起。”

拜登说:“我给欧洲其他国家的信息,这场为自由而战的新战役已经使几件事变得非常清楚。首先,欧洲必须结束对俄罗斯化石燃料的依赖。而我们,美国将提供帮助。这就是为什么昨天我刚刚在布鲁塞尔与欧盟委员会主席一起宣布了让欧洲度过眼前能源危机的计划。从长远来看,作为一个经济安全和国家安全问题,以及为了地球的生存能力,我们都需要尽快转向清洁、可再生能源。我们将共同努力,帮助实现这一目标,以便任何国家在能源需求方面受制于暴君的想法的日子已经结束。它们必须结束。它们必须结束。”

拜登说:“其次,我们必须打击来自克里姆林宫的腐败,给俄罗斯人民一个公平的机会。最后,最紧迫的是,我们必须在世界各民主国家之间保持绝对的团结。光是夸夸其谈地谈论民主、自由、质量和自由等崇高的词汇是不够的。我们所有的人,包括在波兰这里,必须每一天都做民主的艰苦工作,我的国家也是如此。这就是为什么,这就是为什么我本周再次来到欧洲,为北约、为七国集团、为欧洲联盟、为所有热爱自由的国家带来一个明确而坚定的信息——我们现在必须承诺在这场斗争中长期坚持下去。我们必须在今天、明天和后天保持团结。以及在未来的几年和几十年里。这将是不容易的。将会有代价。但这是我们必须付出的代价,因为推动专制制度的黑暗最终敌不过照亮各地自由人民灵魂的自由之火。”

拜登说:“历史一次又一次地表明了这一点。最伟大的进步正是来自于黑暗的时刻。历史表明,这是我们时代的任务,是这一代人的任务。让我们记住,推倒柏林墙的重锤,掀开铁幕的力量,不是一个领导人的话语,而是欧洲人民,他们几十年来为自由而斗争。他们纯粹的勇敢为‘泛欧野餐’打开了奥地利和匈牙利之间的边界。他们为波罗的海之路携手合作。他们在波兰这里为团结而站立。在一起,这是一种明确无误的、不可否认的人民力量,是苏联无法抵御的。今天我们再次看到,勇敢的乌克兰人民表明,他们众人的力量比任何一个独裁者的意志都强大。”

拜登说:“因此,在这个时候,让教宗若望·保禄的话语在今天同样明亮地燃烧。永远不要放弃希望。永远不要怀疑。永不疲倦。永远不要灰心丧气。不要害怕!”

拜登说:“一个一心想要重建帝国的独裁者永远不会抹杀一个民族对自由的热爱。残暴永远不会磨灭他们对自由的意志。乌克兰永远不会成为俄罗斯的胜利,因为自由的人们拒绝生活在一个无望和黑暗的世界里。我们将有一个不同的未来,一个更光明的未来,植根于民主和原则、希望和光明。在体面和尊严以及自由和可能性中。看在上帝的份上,这个人不能继续执政。上帝保佑你们所有人。愿上帝捍卫我们的自由,愿上帝保护我们的军队。感谢你们的耐心。谢谢你们。谢谢你们。”