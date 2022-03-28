普京不松嘴 马里乌波尔人道灾难恶化

马里乌波尔

乌克兰当局担心，俄乌3月29日周二在伊斯坦布尔举行新谈判之前，乌克兰东南战略港口马里乌波尔的"灾难性"人道状况会恶化。该地自2月底俄罗斯入侵乌克兰至今，受到围困和炮击，人道物资无法送达。

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乌克兰总统府顾问奥列克西·阿列斯托维奇（Oleksiï Arestovytch）在电报群（Telegram）的视频信息中警告说，在莫斯科周五宣布"集中精力解放顿巴斯"之后，位于亚速海最南端的战略港口马里乌波尔的局势可能更加"恶化"。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）谴责俄军对该市的全面封锁，俄军自2月底以来一直试图夺取该港口，目前仍有大约10万人被困在那里。

泽连斯基周日晚间说："这座城市的所有出入口都被封锁了（......），不可能将食品和药品带入。他补充说："俄军正在炮击人道援助车队，并杀害司机。" 街上到处都是无法掩埋的 "尸体"。据马里乌波尔市政厅最近的报告，该市已有超过2000名平民被杀害。

乌克兰总统泽连斯基还说，大约2000名儿童被带到了俄罗斯。这意味着绑架。因为我们不知道他们的确切位置。有些孩子和他们的父母在一起，有些孩子没有父母陪伴。

据路透社报道，马里乌波尔市的市长博伊琴科（Vadim Boichenko）周一表示，该市正处于人道灾难边缘，应该完全撤离。他说，大约有16万平民被困在马里乌波尔，没有电。他补充说，当26辆巴士等待撤离平民时，俄军再次拒绝保证撤离的安全。他指控说："俄罗斯联邦正在耍弄我们”。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来经常宣传他们不以平民为目标，但乌克兰军队多次试图建立人道走廊，以将平民从马里乌波尔在内的几个被困城镇疏散出去，都失败了。

乌克兰副总理韦雷切克（Irina Verechtchuk）周一宣布，有情报显示，俄军可能在撤离路线上进行"挑衅"，所以今天周一基辅当局不打算在被俄军围困的城镇开放新的人道走廊。

周日晚，乌克兰外交部在其推特账户上表示：马里乌波尔的“人道状况是灾难性的”，并补充说，“俄军正在将这座城市变成碎土”。