俄军将大幅减少在基辅和切尔尼戈夫的军事活动

俄罗斯

俄罗斯和乌克兰和平谈判今天出现至今最明确进展，俄方承诺在乌克兰首都基辅和北部大城切尔尼戈夫周边减少战事，并表示降温行动的下一步会是由俄乌两国总统举行会谈。路透社和中央社报导，俄乌代表今天在土耳其伊斯坦堡举行谈判，结束后俄罗斯国防部副部长佛明向媒体报告进展。

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他说：“为了提升互信，以及创造必要条件来促成进一步谈判与达成同意与签署协议的最终目标，相关决定已做出，我方将相当大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。”

不过，佛明并没有提及乌克兰东部和南部的情况。俄罗斯军队也猛烈进攻这两处，但至今仍无法有重大突破。

俄罗斯首席谈判代表梅丁斯基表示，莫斯科为让已持续34天的冲突降温，正采取2阶段步骤，今天的结果是第一步骤。

他说明第二步骤是当俄乌两国外长草签和平协定时，俄国总统普京和乌克兰总统泽连斯基可同时会面。

乌克兰谈判代表说，他们提议乌克兰可接受中立地位，以换取安全保证，这意味基辅不会加入军事联盟或让军事基地进驻。

梅丁斯基表示：“这些提议将在不久的将来纳入考量，并将向普京总统汇报，我们也将给出回覆。”

佛明还说，俄罗斯也要求乌克兰排除他所说的虐待俄军战俘。

乌克兰军方副参谋总长今天表示，乌方持续检查与对待战俘相关的所有资讯，如果发现乌克兰军人犯下任何违法行为，将采取适当法律行动。