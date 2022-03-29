所罗门群岛总理表示已做好准备与北京签署安全协议

所罗门群岛，中国，澳大利亚，外交

南太平洋国家所罗门群岛总理周二（3月29日）证实，已“准备就绪”将与北京签署安全协议，但他否认受到了中国的施压将在该群岛建立军事基地。该协议草案在上周被披露后引发澳大利亚的强烈不安。

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所罗门群岛长期以来视临近的澳大利亚和新西兰为主要的安全合作伙伴，但自从2019年宣布与台湾断绝持续了36年的外交关系并转而与中国建交以来，迅速与北京靠近。上周披露的该国与中方签署安全协议草案引发澳大利亚的强烈不安，其内容被指包括允许中国在该太平洋群岛从事安全和海军部署。有澳媒指所罗门群岛受到 "中国施压，要在该群岛建立一个军事基地"。

周二所罗门群岛总理索加瓦雷在向议会的讲话中为该协议辩护，他没有透露协议的内容细节，只是保证 "无意要求中国在所罗门群岛建立军事基地"，并指，“协议是应所罗门群岛政府的要求进行谈判的"。强调说 "我们没有受到来自我们新朋友的任何压力"。

在被问及该协议的谈判进展时，索加瓦雷说："我们将很快敲定。协议文件已准备就绪”。

法新社报道， 美国和澳大利亚长期以来一直担心中国在南太平洋建立海军基地的可能性，这将使其海上力量远远超出其疆域边界。

澳大利亚外交部上周说："我们对任何破坏我们地区安全稳定的行动感到担忧。”

周二索加瓦雷在议会讲话中同时就外界对该协议的质疑说："那些指责我们无能管理内政或质疑我们争取国家利益的动机，都"令人非常反感”。他在断言将保持澳大利亚与所罗门群岛的安全地位“不变 "的同时，说，"为了我们的安全需要，显然我们需要与其他国家建立更多边化的关系"。 对于许多领导人 "对中国的存在对太平洋地区安全构成的威胁所表达的担忧” 索加瓦雷描述说这 "令人感到遗憾"。

拥有80万人口的所罗门群岛 去年11月爆发持续三天的严重骚乱，引发骚乱的原因是反对总理索加瓦雷的抗议，及民众对该国贫穷、失业严重及和岛屿间的争斗的不满。索加瓦雷也因2019年与台湾突然宣布断绝转而寻求与北京拉近关系而受到指责。该国人口最多的马莱塔岛的领导人激烈地反对这一举措。