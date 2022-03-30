泽连斯基呼吁欧洲各国禁止俄国船只靠港

战争

乌克兰总统泽伦斯基今天向挪威国会发表演说，他呼吁欧洲各国禁止俄国船只靠港。他也敦促这个仅次于俄罗斯的欧洲第2大天然气供应国向乌克兰和欧盟提供更多能源。

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中央社报道，在演说中，泽连斯基也呼吁欧洲国家禁止俄罗斯船只使用各国港口，“我希望挪威与欧盟一起，下令禁止俄罗斯船只靠港。”

他强调：“（俄罗斯人）目前暂时封锁了我们的港口，他们根本不应该享有使用自由世界港口的权利。”

泽连斯基也不忘再度呼吁各国援助更多武器，包括反舰导弹、反装甲车系统，以及防空系统等。

今天稍早，挪威宣布再向乌克兰提供2000件M72反坦克武器；此外挪威也将透过世界银行（World Bank）捐赠2000万欧元，以资助乌克兰政府支付医护人员、教师和公务员薪资，以及养老金和社会福利。

泽连斯基透过视讯演说告诉挪威国会：“你们可以透过为欧盟国家和乌克兰提供必要资源，来为欧洲能源安全做出决定性贡献。”

泽连斯基并说：“我们已开始就下一个供暖季节的50亿立方公尺天然气供应展开对话。”

在乌克兰战事爆发前，挪威供应了欧盟和英国20%到25%的天然气需求，俄罗斯供应的部分则占45%到50%；如今欧盟正致力降低对俄罗斯天然气的依赖。

法新社报导，挪威已采取相关措施，期能在今年夏季将天然气产量维持在最高水准。一般来说，夏季通常是低需求时期，天然气公司通常会利用这段时间，进行其海上平台的维修、保养等工作。

挪威首相斯托尔（Jonas Gahr Store）今天接受国内媒体访问时重申：“我们已尽力供应（天然气）。”