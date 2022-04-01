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乌克兰驻日大使克尔松斯基今天表示，乌克兰总统泽伦斯基3月23日对日本国会视讯演说的内容用词谨慎，是顾及日本宪法第9条等政治环境，尤其是日本民众对战争的想法。乌克兰总统不求日本提供军援。

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中央社报道，克尔松斯基（Sergiy Korsunsky）4月1日受邀在位于东京内幸町的日本记者俱乐部举行记者会时先是说明俄罗斯侵略乌克兰的现状。

他表示，俄罗斯军人不仅攻击乌克兰的民宅、医院等，还对乌克兰民众烧杀掳掠，毫无军纪。俄军一度占据车诺比核电厂，司令官没告诉士兵那裡是辐射剂量高的地方。

他说，乌克兰将接受美国、英国所提供的最新武器，乌克兰可藉此提升防卫能力以抵抗俄罗斯的攻击。

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）日前对美国、英国、以色列的演说直接要求这几个国家提供乌克兰军事支援，但3月23日对日本国会视讯演说时并没做这样的要求。泽伦斯基仅说联合国安理会等既有的安全保障体制功能不彰，需有新的手段才行，期待日本能发挥领导力。

克尔松斯基今天在记者会上被媒体问及此事时表示，泽伦斯基在准备对日的演说时，有考虑到听者所处的环境，包括文化、法律、政治等的环境。

他说，泽伦斯基演说内容用字遣词非常谨慎，当然是有考虑到日本宪法第9条等政治环境，尤其是日本民众对战争的想法。

他还说，日本身为世界的超级大国，日本的立场很重要，不仅是在国际财政方面，包括现行的安全保障的改革方面，日本扮演著很重要的角色。他认为，联合国的功能不健全，期待日本能发挥领导力，协助国际安全保障体制的改革。

对于俄罗斯是联合国安理会常任理事国一事，克尔松斯基面露不悦的说：“实在无法理解那么残酷的国家竟拥有安理会的特权。”

乌克兰驻日大使馆2月25日开始设立募款银行专户，至今收到20万人共逾50亿日圆（约新台币12亿元）的善款。克尔松斯基表示，由衷感谢日本各界给予乌克兰的人道支援及财政支援，所募得的善款将用于逃到国外的乌克兰人的救援。