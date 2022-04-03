泽连斯基：我邀请默克尔和萨科齐访问布查，看看14年来对俄罗斯的让步政策带来了什么

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在4月3日晚的视频讲话中表示，“我希望每个俄罗斯士兵的母亲都能看到在布查（Bucha）、在伊尔平（Irpin）、在霍斯托梅尔（Hostomel）被杀害的人的尸体。”最近被乌军夺回的首都基辅近郊37公里处的城镇、布查市市长2日向媒体介绍称，该城镇已发现有300多名居民在俄军占领期间被杀害。

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泽连斯基在讲话中说：“今天的讲话将没有问候语。我不希望有任何多余的话。总统们通常不会像这样记录讲话。但今天我必须这样说。在布查和我们其他城市的占领者被逐出后，所揭露的情况。数以百计的人被杀害、被折磨、被处决的平民。街道上的尸体，被安装炸弹的地区。甚至连死者的尸体都被安装炸弹了! 掠夺的后果无孔不入。集中的邪恶来到了我们的土地。杀人犯、拷问者、强奸犯、掠夺者。自称军队的人，在他们的所作所为之后，他们只配得到死亡。”

泽连斯基说：“我希望每个俄罗斯士兵的母亲都能看到在布查、在伊尔平、在霍斯托梅尔被杀害的人的尸体。这些死难者做了什么？他们为什么被杀害？那个在街上骑自行车的人做了什么？为什么在一个普通的和平城市的普通平民被折磨致死？为什么妇女在耳朵上的耳环被扯下来后被勒死？妇女怎么能在孩子面前被强奸和杀害？他们的尸体怎么能在死后还被亵渎？他们为什么要用坦克碾压人们的尸体？乌克兰的布查城对你们俄罗斯做了什么？这一切是如何变成可能的？”

泽连斯基说：“俄罗斯的母亲们! 即使你养育了劫掠者，他们怎么也会成为屠夫？你们不可能不知道你们的孩子们内心的想法。你们不可能忽视他们被剥夺了人类的一切：没有灵魂、没有心肠。他们故意杀人，而且对此还很高兴。我想让俄罗斯联邦的所有领导人看看他们的命令是如何被执行的。这样的命令、如此的履行，并共同为此承担责任。为这些谋杀，为这些酷刑，为这些躺在街上的被爆炸撕下的手臂，为后脑勺中枪被捆绑的死者（负责）。”

泽连斯基说：“这就是俄罗斯国家现在将被视为的样子，这就是你们的形象。你们的文化和人性的外表与你们来到（所杀害）的乌克兰男女们一起灭亡。我批准了一项决定，在乌克兰建立一个特殊的司法机制，对占领者在我国领土上的每一项罪行进行调查和司法审查。这个机制的本质是国内和国际专家的联合工作：调查员、检察官和法官（的参与）。这一机制将帮助乌克兰和世界将那些发动或以任何方式参与对乌克兰人民的这场可怕战争和对我国人民犯罪的人绳之以法。”

泽连斯基说：“（乌克兰）外交部、总检察长办公室、国家警察、安全局、情报局和其他在其职权范围内的机构必须尽一切努力确保该机制立即投入使用。我呼吁我们所有的公民和世界上能够加入这项工作并帮助建立正义的乌克兰朋友这样做。世界已经看到了许多战争罪行，在不同的时期，在不同的大陆上。但现在是时候尽一切可能使俄罗斯军队的战争罪行成为这种邪恶在地球上的最后表现了。每一个犯有这种罪行的人都将被列入一本特别的《酷刑者之书》，将被发现并受到惩罚。”

泽连斯基说：“乌克兰人民! 我希望你们能认识到这一点。我们把敌人赶出了几个地区。但俄罗斯军队仍然控制着其他地区的占领区。而在驱逐占领者之后，在那里甚至可以发现更糟糕的事情，甚至更多的死亡和酷刑。因为这就是来到我们土地上的俄罗斯军队的本质。这些人都是混蛋，他们不可能做别的事情，而且他们有这样的命令。”

泽连斯基说：“乌克兰的所有伙伴将被详细告知在我国暂时被占领的领土上发生的事情。联合国安理会也将在周二审议俄罗斯占领期间在布查和其他城市的战争罪行，肯定会有一套新的针对俄罗斯的制裁方案。但我确信这还不够，需要更多的结论；不仅是关于俄罗斯，而且是关于实际上允许这种邪恶来到我们的土地上的政治行为。”

泽连斯基说：“今天是在布加勒斯特举行的北约峰会的第十四周年。当时，有机会将乌克兰带出东欧的‘灰色地带’；走出北约和俄罗斯之间的‘灰色地带’。走出灰色地带，在那里，莫斯科认为他们可以得到一切。甚至是最可怕的战争罪行。在乐观的外交声明下，乌克兰可能成为北约的成员；然后，在2008年，拒绝接受乌克兰加入联盟是隐藏的（决定）。一些政治家们对俄罗斯的荒谬恐惧被隐藏了起来。他们认为，通过拒绝乌克兰（加入北约），他们将能够安抚俄罗斯，说服俄罗斯尊重乌克兰并在我们身边正常生活。”

泽连斯基说：“在那次误判后的14年里（2008年的北约布加勒斯特峰会），乌克兰经历了一场革命，并在顿巴斯经历了八年的战争。而现在，我们正在二战以来欧洲最可怕的战争中为生命而战。我邀请默克尔夫人和萨科齐先生访问布查，看看向俄罗斯让步的政策在14年里带来了什么，亲眼看看那些被折磨的乌克兰男女。”

泽连斯基说：“我希望（我说的话）能被正确得理解。我们不指责西方。我们不怪任何人，只怪对我们的人民做出这种行为的具体俄罗斯军队，还有那些给他们下达命令的人。但我们有权利谈论犹豫不决，关于通往这样情况下的布查、这样情况下的霍斯托梅尔、这样情况下的哈尔科夫、这样情况下的马里乌波尔的道路。我们没有优柔寡断。无论我们是身处在某个集团当中，还是不结盟，我们都明白一件事：我们必须强大起来。”

泽连斯基说：“14年前，俄罗斯领导人在布加勒斯特告诉西方领导人，没有像乌克兰这样的国家。而我们证明，有这样一个国家。过去是，将来也会是如此。我们不会躲在这个世界的强者背后，我们不会乞求任何人。坦率地说，我们不应该要求（他国）提供武器帮助，以保护我们自己免受来到我们土地上的这样的邪恶。无论如何，他们不得不给我们所有必要的武器——（在）没有要求（的情况下）。因为他们自己意识到了邪恶已经来临，以及它带来了什么。”

泽连斯基说：“我们看到这场战争中的利害关系。我们看到了我们正在捍卫的东西。乌克兰军队是有标准的——道德的和专业的（标准）。而现在需要调整的不是我们的军队。有许多其他军队应该向我们的军队学习。还有乌克兰人民的标准，也有俄罗斯占领者的标准。这就是善与恶。这是欧洲和一个想要打破它并吸收它的黑洞。”

泽连斯基说：“我们将赢得这场战争。即使个别政治家仍然无法克服优柔寡断，他们也会和他们的办公室一起交接给他们的继任者。而所有必要的服务部门已经在布查工作，使城市恢复生机，恢复电力供应，恢复水的供应，恢复医疗机构的工作。重建基础设施，给予人们安全感。因为俄罗斯被驱逐了。而乌克兰正在回归，并带来了生命的回归。”

泽连斯基说：“今天，我在乌克兰边防局的医院看望了我们的边防军人，我们的英雄，受伤的战士们。我向他们中的八个人颁发了国家奖章。我还为一名骨科医生兼创伤科医生兼医疗服务官员颁奖，他是乌克兰主要的军事创伤科医生，已经拯救了许多乌克兰保卫者。根据这项法令，总共有41名边防军人获得了国家奖章。”

泽连斯基说：“当（俄罗斯）占领者在2月24日发动攻势时，是（乌克兰）国家边防局的军人率先以火力迎战。现在，在我们驱逐占领者的同时，我们的男孩和女孩们正在返回国家边界。我相信时间会到来，乌克兰国家边界的整条线将被恢复。而为了更快实现这一目标，我们都必须集中精力，准备好大胆面对邪恶，应对每一个针对乌克兰、针对我们人民、针对我们自由的犯罪行为。邪恶将受到惩罚。荣耀归于乌克兰!”