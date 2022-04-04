俄罗斯反指布查屠杀是乌克兰自己的“新作品”

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莫斯科4月4日呼吁联合国安理会开会，对其所说的“乌克兰在布查镇令人发指的挑衅"进行裁决。此外，按照俄罗斯国防部的说法，布查镇屠杀是“基辅政权为西方媒体制作的新作品”。

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克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫4月4日周一表示，俄罗斯"断然"拒绝与在乌克兰首都基辅附近布查镇发现大量平民尸体有关的所有指责。

在俄军撤离布查镇后的第一个周末（4月2日-3日），当地惊现数百名被杀害的平民的尸体。根据公布的图像，有骑单车的人倒在街头死亡，有人在私家车里被俄军坦克碾轧毙命，还有人被反绑手脚，遭行刑式处决，并发现了乱葬坑。据乌克兰检查长表示，在布查镇已找到410具平民的遗体。

俄罗斯国防部坚称，乌克兰布查镇“城市街道上的尸体图像”，是"基辅政权为西方媒体制作的新作品"。

乌克兰总统泽连斯基周日在视频讲话中谴责俄罗斯的"谋杀、酷刑、强奸和抢劫"暴行，但都被莫斯科否认。

法国总统马克龙表示，"有非常明显的迹象表明"之前部署在布查镇的“俄军犯下了战争罪行”。

克宫发言人告诉记者："我们断然拒绝所有指控"。他还说，在乌克兰当局指责俄罗斯实施大屠杀的证据图像中，俄罗斯国防部专家发现了"视频篡改"和"伪造"的痕迹。

佩斯科夫说："从我们所见到的情况来看，这些视频图像是不可信的"，应 "严重怀疑"这一信息。他呼吁外国领导人不要对莫斯科进行"草率的指责"，"至少要听一听俄罗斯的论点"。

佩斯科夫补充说："俄罗斯希望并要求在国际上讨论这个问题。俄罗斯宣布它已要求联合国安理会在周一召开会议，讨论它所说的乌克兰在布查实施的"令人发指的挑衅行为"。

俄罗斯驻联合国副大使波利安斯基（Dimitri Polianski）在推特上说："鉴于乌克兰激进分子在布查的可恨挑衅行为，俄罗斯要求在4月4日星期一召开联合国安理会会议。

美国国际开发署（USAID）负责人、美国前驻联合国大使鲍尔（Samantha Power）在推特上表示：对于俄军在布查镇的暴行，"俄罗斯正在采用其在克里米亚和叙利亚阿勒颇的相同方案，即：被迫为其无法辩护的事情辩护。他指出，俄罗斯要求召开联合国安理会会议，以假装的“愤怒”要求问责。但"没有人会相信它"。