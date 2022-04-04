拜登：普京是个战争罪犯，他应该被追究责任

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美国总统拜登（Joe Biden）4月4日在接受媒体采访时就布查暴行表示，俄总统普京在乌克兰犯下的是战争罪行，普京本人是一个战争罪犯，他应被追究责任。

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拜登周一在回到华盛顿后向等待他到来的媒体们表示：“在开始一天的工作之前，我有一句话要讲。你们可能记得我因称普京为战犯而受到批评。那么，事情的真相是——你们看到了在布查发生的事情。这证明了他，他是一个战犯。但我们必须收集信息，我们必须继续向乌克兰提供他们继续战斗所需的武器，我们必须获得所有的细节，以便这可以是一个真正对战争罪行的审判。这家伙很残忍。在布查发生的事情是令人愤慨的，每个人都看到了。”

记者向拜登提问：“您同意这是种族灭绝吗？”

拜登回答说：“不，我认为这是一种战争罪行。”

记者问：“您打算怎么做，（总统）先生？您打算对俄罗斯进行更多制裁吗？”

拜登说：“我正在寻求更多的制裁，是的。我将有时间向你们宣布。”

记者问：“不过，您真的能追究普京的责任吗？您说他是战犯。”

拜登说：“他应该被追究责任。”

记者问：“如果没有制裁，您能真正让他负责吗？”

拜登对此给予了否定的答复。

记者问：“您还能做些什么？”

拜登表示，将继续增加制裁，并向记者们告知相关的措施。