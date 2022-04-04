纽时：尽管俄方否认屠杀，卫星图像显示尸体已在布查街头停留逾3周

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《纽约时报》4月4日报导指，经该报对卫星图像的分析反驳了俄罗斯的说法，即在基辅郊区的布查发生的杀害平民事件是在俄罗斯士兵离开该城镇之后发生的。

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报导指，在乌军夺回基辅近郊的布查后，上周末流传出来布查街头的平民尸体的图片。有些死者双手被绑，有些死者头部有枪伤，俄罗斯国防部否认对此负责。在周日的Telegram帖子中，俄国防部宣称，这些尸体是在3月30日前后“所有俄罗斯部队完全撤出布查”后，最近才被放置在当地的街上。

俄方随后声称，这些图像是“另一个骗局”，并呼吁联合国安理会就其所谓的“乌克兰激进分子在布查的挑衅行为”召开紧急会议。但《纽约时报》对视频和卫星图像的审查显示，许多平民是在三个多星期前被杀害的，当时俄罗斯的军队控制着该城镇。

报导指，4月2日，一名地方议会成员拍摄的一段视频显示，多具尸体散落在布查的亚布隆斯卡街（Yablonska）上。据美国航天技术公司Maxar提供给该报的卫星图像显示，自3月11日俄罗斯军队占领该城镇以来，至少有11具尸体出现在这条街上。

报导称，为了确认这些尸体何时出现，以及这些平民何时可能被杀害，《纽约时报》的视觉调查小组对卫星图像进行了前后分析。图像显示，3月9日至3月11日期间，在亚布隆斯卡街出现了与人体大小相似的黑暗物体。

如4月2日的录像所示，这些物体出现在乌克兰军队收复布查后发现尸体的准确位置。进一步的分析表明，这些物体在这些位置停留了三个多星期。

报导指，这些死者的死亡原因尚不清楚。一些尸体在似乎是一个撞击坑的旁边。其他尸体则在被遗弃的汽车附近。有三具尸体躺在自行车旁。有些人的双手被白布绑在背后。尸体散落在亚布隆斯卡街周围半英里多的地方。

在亚布隆斯卡街拍摄的第二段视频显示了另外三具尸体。一具躺在一辆自行车旁，另一具躺在一辆废弃的汽车附近。卫星图像显示，这些被遗弃的汽车和附近的尸体出现在3月20日和21日之间。

报导指，这些只是周六以来发现的一些平民尸体。美联社公布的图片显示，至少有六名死者一起躺在一栋办公楼的后面，有些人的手被绑在背后。这座大楼位于沿亚布隆斯卡街发现的其他受害者的西边一英里处。

再往前走一英里（1.61公里） ，《纽约时报》的一名摄影师发现一名头部有枪伤的男子的尸体躺在一辆自行车旁。