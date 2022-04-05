台湾央行行长呼吁提高央行维持金融稳定能力

经济

俄罗斯因武力进犯乌克兰而遭国际制裁；台湾中央银行副总裁陈南光指出，透过这波制裁，台湾央行可借镜两大重点，即外汇资产管理应朝向透明公开，以及应对外汇准备的风险控管、币别组合和存放地点等，进行定期安全性评估。

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俄遭国际经济制裁 陈南光：台湾央行应借镜两点

陈南光在在最新一期的银行家杂志以“制裁中央银行的独特性”为题，发表两篇文章；内文提及俄国央行支撑卢布能力因制裁行动而被瘫痪，以及“去美元化”、币别与存放地点多元化等分散风险措施，也难让俄国全身而退。

同时，陈南光指出，透过这次制裁，让世人对俄国央行官方准备资产的配置与管理有更多认识，其中两点值得台湾央行借鉴。

陈南光说，首先，俄罗斯央行自1999年起即按月依照国际货币基金组织格式公布外币流动性各项细节，而台湾央行则迟至2020年3月起才开始每半年公布这些资料，历史资料至今仍未公布。

他表示，俄国央行自2014年起按季公布持有各币别资产占外汇准备与黄金比重，及存放地点资料，台湾央行则至今并未公开持有外汇准备各币别比重及存放地点资料。

陈南光认为，在与西方长期对峙之下，俄国央行仍按时公布这些资料，显然并不认为这是机密资料；原则上，朝更透明、公开的外汇资产管理，让公众都能了解并监督，应是台湾央行努力的方向。

其次，陈南光表示，虽然俄罗斯央行事前做足准备，尽量分散外汇准备的币别与存放地点，但是却始料未及有那麽多国家，尤其是德国、法国、日本等国，愿意加入制裁，以致大部分海外的资产仍遭冻结。

他表示，事后来看，虽然俄国央行的努力没有达到预期的效果，然而俄国央行强烈的风险意识及灵活的管理策略，也有值得台湾参考之处。

中央社报道，陈南光指出，台湾央行应对外汇准备的经营绩效、风险控管、资产币别组合与存放地点等议题，定期进行安全性评估并进行压力测试；这样就得以在全球经济环境剧变与地缘政治不确定性下，提升台湾央行维持金融稳定的能力，以及强化台湾金融体系面对国内外冲击下的韧性。

俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，遭国际祭出一连串经济、金融制裁，包含部分俄罗斯银行被逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统，以及美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，禁止与俄罗斯央行、主权财富基金和俄国财政部进行交易，多国陆续跟进。

陈南光引述“经济学人”指出，这次欧美各国对俄罗斯祭出的经济武器，尤其是针对央行的制裁，已让中国惊骇；即使中国拥有大量外汇准备，须考量一旦试图以武力入侵台湾，要如何抵御欧美各国的制裁压力。

陈南光说明，与俄罗斯相似，中国已进行“去美元化”一段时间，两国不同之处在于，中国“去美元化”是基于更大的企图，即推动人民币国际化与挑战美元全球性货币主导地位。

然而，陈南光点出，在多项制度性因素之下，人民币国际化恐怕很难有大幅度进展，想要动摇以美元为主的国际货币制度，可能性更是微乎其微。

此外，中国人民银行把发行数位人民币视为提升人民币地位的重要环节；陈南光表示，由于两岸频繁经贸往来与地缘关係，台湾也必须能够有效因应数位人民币对台可能的外溢效应，未来台湾央行应定期检视数位人民币在台流通状况，并评估各种风险，以维护台湾的货币主权。