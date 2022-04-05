20名乌克兰难民乘日本政府专机与外相林芳正一起抵达日本

日本，乌克兰战争，难民

4月5日，伴随着访问波兰的日本外相林芳正归国，载有20名乌克兰难民等的政府专机抵达羽田机场。

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其中约有5人是在日本没有亲属或熟人的人，这是日本首次接受在日本没有安身之处的乌克兰难民。

日本外相林芳正4日在波兰举行的在线新闻发布会上宣布，伴随着自己出访归国，20名祖国遭受俄罗斯入侵的乌克兰难民将登上政府专机，日本将接受他们在日本生活。

让外国民间人士登上日本政府专机尚属异例。 这20名乌克兰人曾在日本驻波兰或乌克兰大使馆咨询过前往日本的事宜。在新闻发布会上，林外相指出：“虽然有人急切希望前往日本避难，但靠自己的力量很难找到前往日本的渡航途径，我们从人道主义的角度出发伸出援手。关于日本在他们到达之后的援助，林外相表示，“我们将根据每个人的需求切实给予援助。”

乌克兰难民到达日本后，首先以90天的“短期停留”居留身份进入日本，根据乌克兰局势的变化，90天以后也可能转为可以工作和生活一年的“特定活动”身份。法务省一位官员说，“在现行体制内，日本采取前所未有的措施迅速救助了这些逃离战争冲突的人们。”

伴随着20名难民从波兰乘坐政府专机来到日本，到目前为止，日本政府已收到来自地方政府和企业的600多份希望给予他们帮助的申请，日本政府计划以“全日本提供支援”的方式支持乌克兰难民的生活。

岸田文雄首相4日在自民党董事会会议上说：“乌克兰难民人数超过400万。我们希望把那些想要来日的难民送到日本。” “我们将在日语教育、就业和定居等方面提供支援，希望顺利增加接受难民的人数。”