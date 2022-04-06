乌克兰警方在基辅附近继续采集俄军暴行证据

乌克兰

这里是距离乌克兰首都基辅约60公里的安德里夫卡，乌克兰警察继续收集俄罗斯军队故意杀害平民的证据，走访幸存的村民，同时寻找失踪人员。点击以下内文视频，了解详情。

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Alla Pustova © AP供图

这两位警官来自附近的小镇马卡里夫，他们本次前来是为了确认一名死者的身份，此人的尸体被丢在田间。在他附近不远处停着一辆弃用的俄罗斯坦克。

警官Alla Pustova在现场拍摄了此人的尸体后表示，仅在过去两天里，他们就在马卡里夫地区发现了20具尸体。“我们正在寻找受害者，确认他们的身份，采访人们并进一步记录事实”。

他们挨家挨户地询问居民，询问他们是否遭遇折磨，或者知道一些人的下落。

51岁的村民Vasyl Malyuga愿意作证。他表示，俄罗斯士兵和特种部队于3月2日抵达了安德里夫卡，检查了他和村民们的手机，发现他正在给他的亲戚发短信，说俄罗斯军队穿过了村子。看到这些短信，Malyuga立刻被俄军铐上手铐，他和另外一个人被铐在一起，在他家附近的一个动物用的棚屋里，躺在地上。第二天，又有一个人被带过来了，手也被铐着。在棚子里关了一天外加半天后，他们得到了食物；三天后，他终于被释放，但他说，不知道其他人之后是什么情况。

乌克兰政府表示，在上周俄罗斯军队从基辅撤离后，包括布查在内的乌克兰首都圈地区发现了至少410名平民的尸体，其中许多人双手被绑、身上有近距离的枪伤，并有受到过酷刑的迹象。