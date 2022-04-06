俄军轰炸乌克兰

乌克兰东部的北顿涅茨克，西部的拉迪赫夫，基辅附近两个城镇，继续遭俄军炮击。北约秘书长说，俄罗斯正在乌东建立通往克里米亚的陆桥。马里乌波尔市长表示该市12万被困居民的状况用人道灾难已不足以形容...

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乌克兰东部城市北顿涅茨克（Severodonetsk又译塞维罗东涅茨克）持续遭到俄军炮击。这是目前乌克兰军队控制的最东端城市。

法新社今天4月6日发自乌东城市北顿涅茨克的报道说，该市持续定时遭到炮弹和火箭弹轰炸。法新社记者说，中午时分看到该市有一栋建筑着火，街道上鲜少看到平民。当炮击停止几分钟后，这里的居民们就会冒险走出来，然后在袭击重新开始时，跑走躲避。

今天晚些时候，北顿涅茨克所在的卢甘斯克州的州长谢尔盖-盖达伊（Serguiï Gaïdaï）在电报群上说，袭击共击中了10座建筑、一个购物中心和附近的车库，引起了一场大火。

他强调说："这些地方绝对不是战略或军事设施"。他并说，受害的人数“目前正在评估"。

北顿涅茨克在俄军侵略乌克兰之前是一个拥有10多万人口的工业城市，位于亲俄分离主义所控制领土的前线附近。

俄罗斯军队最近几天表示，它正将自己的军力集中在乌克兰东部。

基辅周三呼吁包括北顿涅茨克在内的这些地区的居民"立即"撤离，否则他们有可能在未来几天内被卷入战斗。

由八辆卡车组成的联合国人道主义车队于周二抵达北顿涅茨克，给当地大约1万7000人带去了口粮、面粉和毛毯，以及四台用于医院的发电机。

联合国人道事务协调办"(OCHA)说，"乌克兰东部继续遭受战事加剧之苦，成千上万的人没有煤气和水，北顿涅茨克的房屋一再遭到打击。

据卢甘斯克州州长谢尔盖-盖达伊在社交网络上说，在附近的鲁比涅（Roubijné）镇遭到的轰炸中，周二有1人死亡，5人受伤，7名幸存者"从废墟中被救出来"。

据北约秘书长斯托尔-滕贝格称，俄罗斯正在加强对整个顿巴斯的控制，并建立通往克里米亚的陆桥。

在马里乌波尔：该市的市长博伊琴科说，当地恶劣的情况"已超过人道灾难的阶段"。他说，被困在该地的12万居民的状况已经"无法忍受"。

在首都基辅附近的大季梅尔卡镇（Velyka Dymerka） 和波格达尼夫卡镇（Bogdanivka），俄军的炮击造成了12人死亡。

距离乌西主要城市利沃夫（Lviv）70公里的拉迪赫夫镇（Radekhiv）的一位官员说，周二夜间听到了爆炸声，他呼吁民众躲避。法新社说，靠近波兰边境的利沃夫市现已成为一座充满流离失所者的难民城。