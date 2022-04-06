克拉马托尔斯当地医院：爆炸与创伤

乌克兰

3月18日爆炸发生的时候，亚历山大·迪亚昌科正在喝咖啡。他喝完咖啡，走进屋里，然后就发生了爆炸。“砰的一声，然后什么都没有了，就这么简单”。他的面部颈部有撕裂伤，身上到处都是爆炸冲击波掀起的飞来飞去的碎块嵌入身体造成的伤痕。点击以下内文视频，走进顿涅茨克州克拉马托尔斯克市，听听受伤的居民们回忆他们的遭遇。

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Alexandr Dyachanko © AP-Sky

3月18日爆炸发生的时候，亚历山大·迪亚昌科正在喝咖啡。他喝完咖啡，走进屋里，然后就发生了爆炸。“砰的一声，然后什么都没有了，就这么简单”。他的面部颈部有撕裂伤，身上到处都是爆炸冲击波掀起的飞来飞去的碎块嵌入身体造成的伤痕。他对住宅区受到袭击感到十分愤慨。“你怎么能去下令轰炸住宅区？可惜这种事在乌克兰到处都发生着”。

亚历山大·迪亚昌科的妻子也在爆炸中受伤，然而伤得最严重的，可能还要数他们的邻居维塔利·维霍采夫。维霍采夫在爆炸中眼睛受伤，失明了。他的母亲帮助他在医院里行走，时不时难过地哭泣。

另一名受伤的男人叫维亚切斯拉夫·叶皮凡采夫。导弹从他的窗户飞入，被小孩子捡起来拿回屋里，然后导弹爆炸了。他正在慢慢康复，但他一岁大的女儿达丽娜伤重不治。

克拉马托尔斯克医院外科主任马克西姆·乌博任诺克表示，“这种事情让人无法习惯。我已经给小孩做手术做了有三十年，但他们现在受到的伤害，是完全不同的伤害”。