希腊工人大罢工， 抗议高物价低工资

工人罢工

希腊首都雅典今年2月26日出现的抗议通货膨胀的示威

希腊工人今天为了物价上涨和收入被压缩导致的“不断加深危机”，进行为期一天全国性大罢工，交通、渡轮、学校和公立医院因而受到干扰。首都雅典则有数千人抗议。对许多人希腊人来说，日常生活已变得负担不起。由希腊代表约250万公营和私营部门工人的两个最大工会号召举行这场大罢工，在国会外的集会达到最高潮。

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希腊于2018年从一场为期十年的金融危机中走出来，但两年后的COVID-19大流行使全球旅行陷入停摆，希腊重要的旅游业受创严重。

现在，能源价格飙涨，加上俄罗斯2月入侵乌克兰后受到制裁，进一步损害了工人的收入。

中央社报道，60岁的快递运务员亚历山卓普洛斯（Georgios Alexandropoulos）说：“我们现在的生活就只是欠债。我欠电力公司和房东，拖欠了两个月房租，还有两张电费单没缴。很快我们就会欠每个人债…我们不能再这样下去。”

另一名抗议者、57岁心理学家托卡拉斯（Michalis Tokaras）表示，他被迫“缩减一切开销”。他说：“我们必须在付抵押贷款或付帐单之间作选择。我们已经弹尽粮绝。”

警方估计至少1万人参加了集会。现场一条横幅写著：“我们不会与通货膨胀妥协”。