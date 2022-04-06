欧中峰会犹如“聋子对话” 习近平拒谈乌克兰

欧中峰会聋人对话

中国国家主席习近平与欧盟委员会主席冯德莱恩在欧中视频峰会上2022年4月1日布鲁塞尔欧洲理事会大楼

欧盟外交代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）周二向欧洲议会介绍了4月1日举行的欧中峰会，他指出这次欧盟领导人与中国国家主席习近平的峰会是一场“聋子对话”，并对中国是否愿为结束乌克兰战争提供合作表示怀疑。

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中国国家主席习近平与欧盟委员会主席冯德莱恩，欧洲理事会主席米歇尔和欧盟外交政策负责人博雷利于4月1日举行的欧中视频峰会，被欧盟方面形容为一场“聋子对话”。

欧盟外交安全政策高级代表博雷利4月5日周二晚间在法国斯特拉斯堡欧洲议会向议员们介绍这场欧中峰会的情况说：“他们（中方）不想谈论乌克兰，不想谈论人权和其他问题，宣称要专注于积极的事情”。

他说，但“欧洲方面向中方明确表示，这种分门别类是不可行的，也是欧洲方面“不能接受的”。因为对我们来说，乌克兰战争是一个决定性的时刻，“它涉及到我们是生活在一个遵守规则的世界，还是生活在一个“由武力管理的世界”。

据TBSnews新闻网说，欧洲领导人的上述评论与中国对4月1日习近平与欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔的视频峰会的说法形成对比。

中国方面的一份摘要说欧盟"表示希望与中国进行坦诚的交流，以保持欧盟与中国关系的良好势头"。

据报道，欧盟委员会主席冯德莱恩在中欧峰会上表示，布鲁塞尔期望北京"至少要尽一切努力，不以任何形式干预"欧洲因莫斯科攻击乌克兰而对其实施的制裁。

欧洲理事会主席米歇尔则在一次新闻发布会上说，"我们呼吁中国帮助结束乌克兰战争"。

该报道说，美国和其他国家向中国施加压力，要求其明确采取反对侵略的立场，但中国外交官和国家媒体却淡化乌克兰的平民伤亡，并将俄罗斯总统普京说成是“北约扩张的受害者”。

该报道说，虽然习近平已经与这场冲突中的关键人物普京和拜登进行过交谈，但他却没有与乌克兰总统泽连斯基交谈过。

中国外交部称，在与欧盟领导人的峰会上，习近平表示，目前的局势有可能抹杀全球经济合作的好处，北京和布鲁塞尔应致力于防止危机的蔓延。

博雷利说，欧盟敦促中国"利用其对俄罗斯的影响力，推动立即达成停火，并呼吁中国支持在乌克兰设立人道主义走廊"。

欧盟外交安全事务负责人博雷利还补充说，任何帮助莫斯科逃避制裁的企图都会产生"严重后果"。

然而"中方只是一般性地表示希望看到和平，宣称'我们是和平的人，我们不侵略别国'。

不过，中方"同时避免做出任何具体承诺，也避免对俄罗斯的侵略行为进行任何形式的指责。"