罗马教皇首次谴责布查屠杀 亲吻乌克兰国旗

教皇/乌克兰/布查屠杀

罗马教皇方济各周三（4月6日）在提到乌克兰"布查屠杀"时，谴责了在乌克兰境内发生的"越来越可怕的残暴行为"，并亲吻了一面来自布查这座"殉难城市"的旗帜。

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教皇方济各在梵蒂冈每周一次的总听证会结束时说："最近关于乌克兰战争的新闻（......）证明了新的暴行，比如布查的大屠杀，这是对平民、妇女和手无寸铁的儿童犯下的越来越可怕的残酷行为。他补充说："这些流淌无辜的血的受害者向天堂呼喊，恳求结束这场战争”！“让我们停止播种死亡和破坏的行为”。

几分钟后，在保罗六世大厅，面对数千信众，教皇方济各展开了一面乌克兰国旗。他在现场一些乌克兰儿童面前宣布说：“这面旗帜来自战争，来自布查这个殉难的城市”，然后他亲吻了这面被战斗明显染黑的旗帜。

法新社说，该声明是教皇首次对最近俄军撤离后在首都基辅郊区布查镇发现数十具尸体作出反应，该事件在欧洲引起了震动，并导致了一致的谴责。

乌克兰总统泽连斯基指责俄军在布查杀害平民。但克里姆林宫否认有任何责任，并宣称这些图像是基辅捏造的。

教皇方济各还对"国际组织面对冲突的无能为力"表示叹息。他表示，第二次世界大战后，人们试图为新的和平历史奠定基础，但不幸的是，大国竞争的旧历史被延续下来。而在目前的乌克兰战争中，我们看到了国际组织的无能为力。