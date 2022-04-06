美国情报界带头快速解密俄乌情报 对抗俄罗斯“假旗”行动

美国情报界带头快速解密俄乌战争情报以回应俄罗斯的错误说法和假旗行动。据金融时报说，以美国情报机构为首的西方情报官员采取的新策略是快速解密信息是谍报界对俄罗斯入侵乌克兰做出反应的一个突出特点。

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该报引述三位了解西方情报战略转变的人士透露，美国国家情报总监海因斯（Avril Haines）在美国决定开始解密更多情报方面发挥了重要作用。该文说，这是为了打击来自俄罗斯的错误说法而做出的战略努力，也有助于人们更好地了解哪些情报被送到普京手中，哪些没有。

一位美国官员说，这项战略是由美国国家安全委员会计划和协调，由海因斯和中情局局长伯恩斯（Bill Burns） 和其他人执行。

该报说，上周，英国间谍机构GCHQ的负责人弗莱明爵士（Jeremy Fleming）在堪培拉大学分享了公众很少听到的情报：乌克兰的俄军士兵士气低落，一直拒绝执行命令，破坏自己的设备，甚至意外地击落了自己的飞机。最近几天，美国官员分享的确凿信息表明：俄罗斯总统普京在其军队失败的规模上被误导了。

在俄罗斯入侵乌克兰之前，美国一直在快速解密情报，准确预测了普京将入侵乌克兰。决定公布俄罗斯军事行动失败的细化信息是上述努力的延伸。它旨在反驳莫斯科的说法：它对和平谈判是认真的，并已成功完成了其所谓的特别军事行动的"第一阶段"任务。

任职于卡内基国际和平基金会的美国俄罗斯问题前高级情报官员尤金-鲁默（Eugene Rumer）说，普京和他的军事领导人之间的明显分歧，支持了美国对普京自战争开始以来的误判的评估。"这位官员说："它向世界强调了普京在乌克兰的做法是徒劳的、愚蠢的、疯狂的。

他补充说，这些情报的披露是自乌克兰战争开始以来实施的更广泛战略的一部分，即解密俄罗斯计划和行动的信息，以争取国际社会对乌克兰的支持，并打击俄罗斯开展的"假旗"行动和传播虚假信息的努力。

金融时报说，自俄入侵乌克兰以来，英国也更加积极地发布以前会被保密的信息，部分原因是官员们认为，在俄罗斯于2008年入侵格鲁吉亚和2014年入侵克里米亚，或于2015年支持叙利亚阿萨德政权时，西方在分享情报方面表现的不够积极。一位西方官员说"需要这样做，因为它使俄罗斯更难否认它正在做的事情，这在2008年、2014年和在叙利亚都是一个问题"。