乌东大战临近 基辅吁居民快撤

乌克兰/俄罗斯

乌克兰东部大战似乎正在临近，基辅呼吁当地居民"立即"撤离该地区，否则将面临死亡的危险，因为俄罗斯军队可能对顿巴斯地区发动大规模进攻。

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俄军准备在乌克兰东部开战，试图将当地两个亲俄分离势力控制的地盘扩大，并与南部的马里乌波尔贯通。乌东顿巴斯地区是乌克兰的重工业基地。普京2014年吞并的克里米亚半岛是乌克兰的战略港口和造船基地。

基辅当局昨天开始呼吁乌东的居民"立即"撤离该地区，“否则将面临死亡的危险”。

昨天周三，法新社记者看到，乌克兰军队在顿巴斯控制的最东边城镇“北顿涅茨克”（Severodonetsk）不断遭到炮弹和火箭弹的攻击，该城市靠近前线。

法新社记者说，中午时分看到该市有一栋建筑着火，街道上鲜少看到平民。当炮击停止几分钟后，这里的居民们就会冒险走出来，然后在袭击重新开始时，跑走躲避。

昨晚，北顿涅茨克所在的卢甘斯克州的州长盖达伊（Serguiï Gaïdaï）在电报群上说，当地10座建筑、一个购物中心和附近的车库受到炮击。炮击引起了一场大火。他说“正在评估"受害人数，并强调说："这些地方绝不是战略或军事设施"。

北顿涅茨克在俄军侵略之前是一个拥有10多万人口的工业城市，接近被亲俄分离武装控制的领土。俄军最近几天表示，它正将军力集中在乌克兰东部。