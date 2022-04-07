乌克兰布查：居民在地下避难所躲避35天后重返家园

乌克兰

4月6日星期三，乌克兰布查的一些居民们返回了该区域，或从地下避难所走出，查看满目疮痍的家。其中的Vladyslava Liubanets在讲述她如何与孩子们一起在地下室躲了35天时哭了起来。她和姐姐分别躲在不同的地下避难所，双方42天没有彼此的音讯了，这是她们42天以来第一次见面。点击以下内文视频，了解详情。

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Vladyslava Liubanets © AP供图

Vladyslava Liubanets表示，“35天以来，我们躲在地下避难所，没有任何信息，电话打不通，外面一直有枪声。孩子们感觉很冷，我一直抱着他们，互相取暖。我告诉他们一切都会好起来的，乌克兰士兵会来把我们解救出去的”。

“我告诉孩子们如何正确地卧倒，奔跑，什么时候捂住耳朵...但他们还是看到了吊灯是如何砸下来，门是如何掉下来，窗户是如何碎掉的，他们什么都看见了”。

Vladyslava Liubanets的姐姐住在附近的街区，躲在地下室，双方分开了42天，周三是她们的第一次团聚。

俄罗斯军队撤离布查后，乌克兰政府正在努力查明当地和其他一些城镇发现的数百具尸体的具体情况，并记录俄军可能犯下战争罪行的证据。在布查各处发现的一些尸体已被埋在镇中心一座教堂的万人坑中，但还有大量尸体被埋在能够就近埋葬的地方，因为将所有的尸体搬到教堂太危险了。