亲俄分离分子承认仍在马里乌波尔与数千乌克兰人作战

马里乌波尔

据俄罗斯官媒引述一名亲俄分离势力的代表说，他们正在马里乌波尔与数千名乌克兰人作战。消息透露莫斯科在马里乌波尔部署了车臣领导人卡德罗夫的部队...

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乌克兰东部的亲俄分离分子4月7日周四承认他们正在被围困的马里乌波尔市与数千名乌克兰人作战，包括拿起武器的平民。

顿涅茨克分离势力的代表爱德华-巴苏林说，战斗集中在一个大型钢铁厂（Azovstal）所在地和港口内。

据多家俄罗斯国家媒体报道，巴苏林说："我们认为大约还有3000或3500名（敌军），但你也必须考虑到，在马里乌波尔的居民中，有些人已经拿起了武器，所以数字可能要高得多。

俄军及其亲俄分离主义盟友已围困该城市数周之久，并面临乌克兰的激烈抵抗。

根据双方的说法，那里的人道状况是灾难性的，城市基本上处于废墟之中。

法新社说，夺取这个港口对俄罗斯来说具有战略意义，因为这将打通俄罗斯在2014年吞并的克里米亚和乌克兰亲俄分离势力控制的乌东地区，以及俄罗斯之间的区域。

莫斯科在马里乌波尔部署了车臣领导人卡德罗夫的强大部队，但他们迄今未能拿下这座港口城市。