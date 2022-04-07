佩洛西或将访台湾 北京国台办:坚决回击

佩洛西/台湾/中国

针对有关美国众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）将率团访问台湾的传言，北京国台办发言人马晓光今天说，美国政府和国会一些人不断挑衅，打「台湾牌」搞「以台制华」，大陆方面将「坚决回击」。

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中央社4月7日报导，北京国台办发言人马晓光4月7日傍晚透过「答记者问」的书面方式表示，民进党政府「倚美谋独」，美国政府和国会一些人不断挑衅，破坏「一个中国」原则和中美三个联合公报规定，不断违背美方在台湾议题上作出的承诺，打「台湾牌」搞「以台制华」，「台美加大勾连」搞分裂活动，进一步加剧台海局势的紧张动荡。

北京国台办这位发言人马晓光正告「民进党当局」，立即停止勾结外部势力谋「独」的任何企图。

他并称，如果佩洛西访台，美方将严重违反「一个中国」原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整。 「我们将坚决回击，坚定捍卫我们的主权和领土完整。」

据日本富士新闻网（FNN）独家报导，佩洛西将在4月10日访问日本与日本首相岸田文雄会晤后，调整行程访问台湾。

中央社说，佩洛西如果访台，将是1997年后近25年来另一位访台的美国众议院议长。美国众院议长是美国总统继承顺位的第2位。

之前，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上针对媒体报导佩洛西将访台湾一事表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来。 「美国国会是美国政府的组成部分，理应严格遵守美国奉行的『一个中国』政策」。

赵立坚并称，如果美方一意孤行，中方必将「采取坚决有力措施」，坚定捍卫国家主权和领土完整。