八个欧洲国家启动对布查屠杀的司法调查

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欧洲8个国家的司法机构已开始对乌克兰布查屠杀立案调查。欧盟委员会4月7日周四表示，"鼓励"那些已对乌克兰可能发生战争罪行展开调查的成员国，加入欧洲司法合作组织协调的联合调查小组。

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目前已经启动对乌克兰布查屠杀展开调查程序的8个国家包括：法国，捷克，德国，爱沙尼亚，拉脱维亚，斯洛伐克，瑞典，西班牙。

今天在鲁塞尔北约总部，G7集团的外长和欧盟高级外交政策代表发布的联合声明强调，将追究和起诉那些在乌克兰犯下令人发指行为和暴行的人，包括任何针对平民的攻击和对民用基础设施的破坏负有责任的人。

G7集团与欧盟的联合声明还说，我们欢迎并支持正在进行的调查和收集这些证据和其他潜在战争罪和危害人类罪的证据的工作，包括国际刑事法院检察官办公室、联合国人权理事会授权的调查委员会、人权高专办乌克兰人权监测团，以及欧安组织参与国授权的欧安组织专家团。

该声明还说，我们将提供调查支持、技术专家和资金。我们将继续促进对所有参与莫斯科选择战争的同谋，包括白俄罗斯的卢卡申科政权的问责。我们相信，现在是暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格的时候了。