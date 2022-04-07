德国为其经济严重依赖中国感到担忧

德国/中国

德国财长4月6日周三表示，德国对中国的"严重经济依赖"令他担忧，他认为在乌克兰战争加剧的国际紧张局势下，德国应该对其贸易伙伴实现"多样化"。

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德国自由民主党籍财长林德纳（Christian Lindner）周三对德媒《时代》报说，"我对德国局势的担忧是，（......）我们在经济上对中国有很强的依赖性"。 "我们必须使我们的国际关系多样化，包括让我们的出口多样化。

法新社说，乌克兰战争让人们看到了德国对俄罗斯的依赖，它从俄罗斯购买了所需一半以上的天然气，以及大部分的煤炭和石油。

但更广泛地说，这场战争引起了人们对德国作为出口国与其他被指控侵犯人权的国家（如中国）的贸易联系的质疑。

北京是德国最大的贸易伙伴：2021年两国之间的贸易额超过2450亿欧元，同比增了15.1%。

许多德国工业已将其部分生产转移到中国，因此也从中国大量进口他们所需要的产品。 另一方面，中国是德国汽车行业的主要客户之一。

林德纳周三评论说，现在“也许已经到了最好与那些不仅是贸易伙伴，而且还想在价值观方面成为伙伴的人做生意的时候了”。

今年3月底，这位部长宣布赞成签署欧盟和美国之间的自由贸易协定，这是欧盟27个成员国之间有争议的项目，其谈判处于停滞状态。

根据IFO经济研究所3月底公布的一项研究，随着与乌克兰战争有关的动荡，许多制造商已经在考虑减少在中国的业务。

根据这项研究，"几乎每两家公司中就有一家从中国进口生产用部件，计划"在未来减少这些进口"。

德国前总理默克尔在其执政的16年间，将俄罗斯培养成德国严重依赖的能源供应商，将中国变成德国最大的贸易伙伴和销售市场。

据法广驻柏林特约记者丹兰4月6日引述德国《世界报》指出，对西方来说，最危险的敌人并不是俄罗斯，而是中国。