德国《明镜》: 德联邦情报局截获涉谋杀布查平民的无线电通信

德国情报/布查暴行/俄罗斯

《明镜》（SPIEGEL）网站4月7日发布消息说，德国情报部门截获了俄罗斯军方关于在布查镇谋杀平民的无线电通讯。该刊说，“这种暴行或是计划的一部分，目的是在平民人口中散布恐惧，减少抵抗的意愿”。

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德国《明镜》说，德国联邦情报局（Bundesnachrichtendienst）对俄军在乌克兰首都基辅附近的布查镇犯下的暴行有了新的可怕认识：他们截获了俄罗斯军队的无线电通讯，其中谈到在布查谋杀平民的问题。一些被截获的无线电通讯内容显然与在布查镇被拍到的尸体有直接联系。

明镜说，俄军从该镇撤出后的上周末，当地发现了乱葬坑，以及几十名死去的平民的尸体被丢在街上。一些受害者的手被捆绑，其他尸体则有被折磨的痕迹。据报道，受害者中还有许多妇女和儿童。

德国《明镜》说，俄罗斯政府极力否认俄军对这些战争罪行负有责任。俄方有几个完全没有证据的说法是，所谓布查镇的战争罪行是由乌克兰方面策划的。然而，俄方这些说法，被《明镜》和其他新闻机构的记者在布查镇采访的众多证人的陈述所推翻。

该刊说，截获的通讯言论现在看来完全驳斥了俄罗斯的否认。德国联邦情报局于周三（4月7日）向议员们介绍了其调查结果。一些被截获的谈话信息内容显然与在该镇主要道路上发现的尸体的位置相符。比如，在被截获的一段通话中，一名士兵明显在告诉另一名士兵，他们刚刚射杀了一个骑自行车的人。这与全世界都在分享的躺在自行车旁的尸体照片相吻合。在另一次截获的对话中，一名男子显然在说：首先你要审讯这些士兵，然后你要杀死他们。

计划的一部分？

德国联邦情报局的材料似乎还证明，被称为“瓦格纳集团”的俄罗斯雇佣兵部队的成员在这些暴行中发挥了主导作用。众所周知，该集团在叙利亚实施了类似的暴行。

据目击者最近的报告说，布查镇的占领部队最初是由"年轻士兵"组成的。他们一旦被其他部队取代，平民受到的袭击就变得越来越频繁。一些目击者说，车臣部队曾驻扎在该镇。而这些说法让人怀疑这种变化是否为俄军占领计划的一部分。

德国联邦情报局截获的无线电通讯使人觉得在布查镇对平民犯下的暴行既不是随机行为，也不是个别士兵行为失控的结果。据熟悉音频的消息人士说，这些材料表明，俄罗斯部队在谈论这些残暴行为时，似乎只是在谈他们的日常生活。

据了解内情的消息人士说，这表明，谋杀平民已成为俄罗斯军事活动的一个标准元素，甚至可能是更广泛战略的一部分。其目的是在平民人口中散布恐惧，从而减少抵抗的意愿。

德国《明镜》了解到，更多截获的无线电通讯目前正在分析中，尽管某些声音似乎很难精确定位。一些录音显然还表明，在其他地方也发生了类似于布查镇的暴行。

有迹象表明，在被俄罗斯军队围困的乌克兰南部主要城市马里乌波尔周边地区可能也发生了暴行。