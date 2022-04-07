法国外长召见俄大使 抗议其对布查暴行发布“卑鄙”信息

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法国外长勒德里昂4月7日周四再次召见了俄罗斯驻巴黎大使，谴责该使馆在推特上就布查暴行发布"卑鄙"的信息和言论。

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法国外交部长让-伊夫-勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）周四再次召见了俄罗斯驻巴黎大使。原因是该大使馆在推特上就乌克兰布查镇虐杀平民事件发布了被法国外长称之为"卑鄙"的推文。

法国外长在其推特上说，"面对俄罗斯驻法国大使馆有关乌克兰布查镇暴行的卑鄙和挑衅信息，我决定今天上午在外交部召见俄罗斯大使阿列克谢-梅科夫（Alexeï Mechkov）。

俄罗斯驻巴黎大使馆发布了一条题为"电影场景"的推文，并附有一张照片，显示记者们聚集在似乎是布查镇的一条街道上，暗示在该镇对平民的屠杀是假的，但后来又撤掉了这则信息。

据乌克兰总检察长伊琳娜·维涅迪克托瓦（Iryna Venediktov）宣布，在最近从俄军手中夺回的布查镇和基辅地区其他领土上，发现了410名平民的遗体。

莫斯科否认俄军在布查镇杀害了平民，克里姆林宫和俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫宣称这是"造假"，和“为西方媒体制造的文章”。

俄罗斯外交发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）认为，西方媒体是这种"伪造"的"帮凶"，根据她的说法，乌克兰方面要么自己在该镇处决了自己的平民，要么将尸体运到那里用于摆放。

此前，法国外交部在3月25日曾召见过俄罗斯驻法大使，那一次是因为俄罗斯驻法国大使馆在其推特账号发表了一些漫画，其中包括欧洲人舔山姆大叔屁股。

与其他许多欧洲国家的首都一样，法国也在周一宣布驱逐35名被认为从事"违反法国利益"活动的俄罗斯外交人员。