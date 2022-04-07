G7-欧盟有关俄罗斯乌克兰的联合声明

G7/欧盟/乌克兰/俄罗斯

七国集团外长和欧盟高级代表今天（4月7日）在北约总部举行会议后，就俄乌问题发表了一份联合声明。据英国外相特拉斯在推特上说，这次会议达成一致的内容包括：“对俄罗斯实施更多制裁，加强乌克兰的力量”；谴责在乌克兰布查发生的暴行；警告使用化学或生物武器的严重后果。

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G7-欧盟联合声明：

我们，加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美利坚合众国的七国集团外交部长以及欧洲联盟高级代表，最强烈地谴责俄罗斯武装部队在布查和其他一些乌克兰城镇犯下的暴行。平民死亡、遭酷刑的受害者和明显处决的令人不安的画面，以及关于性暴力和破坏民用基础设施的报告，显示了俄罗斯对乌克兰及其人民的野蛮侵略战争的真实面目。在布查镇和其他乌克兰城镇发生的大屠杀将被列入侵略者在乌克兰土地上犯下的暴行和严重违反国际法，包括国际人道主义法和人权罪行的清单。

援助乌克兰

该声明说，在乌克兰外交部长德米特罗-库列巴（Dmytro Kuleba）在场的情况下，我们今天对乌克兰人民表示衷心的声援，并对这场战争的受害者及其家属表示最深切的慰问。我们强调，我们在国际公认的边界内坚定不移地支持乌克兰，并表示我们愿意进一步提供援助，包括提供军事装备和财政手段，以使乌克兰能够抵御俄罗斯的侵略并重建乌克兰。

司法追究暴行

G7和欧盟的部长们表示，我们强调，那些对这些令人发指的行为和暴行，包括任何针对平民的攻击和对民用基础设施的破坏负有责任的人，将被追究责任并受到起诉。我们欢迎并支持正在进行的调查和收集这些和其他潜在的战争罪和危害人类罪的证据的工作，包括国际刑事法院检察官办公室、联合国人权理事会授权的调查委员会、人权高专办乌克兰人权监测团，以及欧安组织参与国授权的欧安组织专家团。我们将提供调查支持、技术专家和资金。我们将继续促进对所有参与莫斯科选择战争的同谋，包括白俄罗斯的卢卡申科政权的问责。我们相信，现在是暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格的时候了。

这份声明还说，俄罗斯必须立即遵守国际法院具有法律约束力的命令，暂停其2022年2月24日在乌克兰境内开始的军事行动。此外，我们敦促俄罗斯将其军事力量和装备完全撤出国际公认边界内的整个乌克兰领土。

警告生化武器

七国集团和欧盟的声明说：我们对任何威胁或使用化学、生物或核武器的行为提出警告。我们回顾俄罗斯根据其加入的国际条约所承担的义务，这些条约保护我们所有人。俄罗斯使用任何此类武器都是不可接受的，并将导致严重后果。我们谴责俄罗斯对乌克兰提出的毫无根据的主张和虚假指控。乌克兰是《生物和毒素武器公约》和《化学武器公约》的一个受人尊敬的成员，其遵守了这些文书规定的法律义务。“我们对放大俄罗斯虚假信息运动的其他国家和行为者表示关切”。

我们对俄罗斯强行夺取核设施的控制权以及与一些核设施、核材料和其他放射性材料有关的其他暴力行动表示最严重的关切，这些行动已经并继续对这些设施及其文职人员的安全和安保构成严重的直接威胁，大大增加了发生核事故或意外的风险，危及乌克兰人民、危及邻国和国际社会。

人道义务

我们再次要求俄罗斯遵守其在国际人道法方面的义务，停止进一步的公然侵权行为。俄罗斯领导人必须立即提供安全、快速和不受阻碍的人道走廊，并使安全通道发挥作用，使人道援助能够被运送到被围困的城市，使平民能够到达安全地带。

我们承诺支持乌克兰政府的人道协调结构，并迅速发放人道支持。我们要求其他国家加入到这一努力中来。由于俄罗斯无情的战争和行动正在对全球商品和粮食价格产生巨大影响，乌克兰及其他地区迫切需要包括更多资金在内的人道主义推动。最脆弱的群体对由此产生的粮食不安全状况的感受尤为强烈。我们声援我们在世界各地的伙伴，他们不得不承受普京总统在欧洲发动战争的单边选择所带来的不断上升的代价。我们将协调一致地利用所有工具和筹资机制来解决粮食不安全问题，保持市场开放，并在各大洲的农业部门建立复原力。我们将积极反驳俄罗斯关于西方制裁导致全球粮食价格上涨的说法，并揭露其本质：一个公然的谎言。

我们承诺支持乌克兰政府的人道救援协调系统，并迅速提供人道支持。我们要求其他国家也加入这一努力。由于俄罗斯无情的战争行动正在对全球商品和粮食价格产生巨大影响，因此迫切需要在乌克兰及其他地区推动人道工作，包括增加资金。最脆弱的群体对由此产生的粮食不安全状况的感受尤为强烈。

团结应对粮食问题

G7与欧盟的声明说，我们与我们在世界各地的伙伴团结一致，他们不得不承受普京总统在欧洲发动战争的单边选择所带来的价格不断上升的代价。我们将协调利用所有工具和筹资机制来解决粮食不安全问题，保持市场开放，并强化各大洲农业领域的复原能力。我们将积极反驳俄罗斯关于西方制裁导致全球粮食价格上涨的说法，并揭露其本质：一个公然的谎言。

白罗斯共犯

该声明指出，鉴于俄罗斯正在对乌克兰进行侵略，而且是与白俄罗斯共谋进行的，我们已经对俄罗斯采取了前所未有的、协调的经济和金融制裁，使其经济付出了巨大代价。我们强调有必要进一步增加对俄罗斯和白俄罗斯卢卡申科政权的经济压力。七国集团将与国际伙伴一起，通过协调实施额外的限制性措施，维持和增加对俄罗斯的压力，以有效挫败俄罗斯继续侵略乌克兰的能力。“我们将共同努力，阻止任何规避制裁或以其他方式援助俄罗斯的企图”。我们正在采取进一步措施，以加快减少我们对俄罗斯能源依赖，并将为此共同努力。

支持接纳难民国家

我们赞赏那些接纳乌克兰难民和第三国国民的乌克兰邻国，这些国家表现出了伟大的团结和人性精神。我们确认需要增加国际援助，并将继续支持这些国家，包括接收更多难民。普京总统对乌克兰发动的侵略战争已迫使数百万平民，特别是妇女、儿童和老人，逃离他们的家园。超过420万人越过边界前往其他国家，几乎全部前往欧盟和摩尔多瓦共和国。我们重申对这一脆弱人群所面临的风险的关注，包括人口贩运的风险和我们对保护这些难民的承诺。

七国集团与欧盟的外长们特别关注摩尔多瓦共和国，因为该国是人均收容乌克兰难民最多的国家。继德国、法国和罗马尼亚于4月5日在柏林共同主办的会议上建立支持摩尔多瓦的平台后，各国同意进一步协调，以回应摩尔多瓦的人道需求并对该国的长期恢复提供援助。