世界粮农组织指全球食品价格创历史新高

乌克兰/粮食危机

俄罗斯攻打克兰战争如火如荼，世界粮农组织(FAO)周五指出：世界食品价格创下历史新高，谷物和植物油市场尤其受影响。

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克兰战争导致世界食品价格创下历史新高。联合国世界粮农组织周五表示，由于乌克兰战争，全球食品价格在 3 月触及“历史最高水平”，这对谷物粮食和植物油市场特别“造成冲击”。

世界粮农组织在一份声明中说。追踪一揽子基本食品国际价格月度变化的那项粮农组织食品价格指数，自 1990 年创立以来，价格指数已在今年 2 月份打破历史记录，3 月份又继续录得 12,6%, 的涨幅。

这一涨幅的增加，主要是随着这项粮农组织谷物价格指数的升高，该指数“与 2 月份相比上涨了 17.1%，主要是由于乌克兰战争导致小麦和所有粗粮价格的强劲上涨”。

食品价格也受到植物油价格的推波，其粮农组织价格指数“在葵花油价格上涨的推动下上涨了 23.2%，其中世界最大的葵花籽油出口国是乌克兰。”。 与此同时，棕榈油、大豆油和菜籽油的价格也在大幅上涨，“由于葵花籽油供应中断导致全球孔急进口，需求量增加”。