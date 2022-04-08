乌克兰东部一座火车站遭到火箭攻击，泽连斯基谴责，莫斯科否认

俄罗斯

乌克兰东部一座火车站遭到火箭攻击，造成至少35人死亡，乌克兰总统泽连斯基因此形容俄罗斯是“邪恶无极限”。

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中央社报道，泽连斯基（Volodymyr Zelensky）在社群媒体发表声明说：“他们正在肆无忌惮地毁灭平民，真是邪恶无极限，若不加以惩罚，永远不会停止。”许多平民近日利用这座火车站逃离俄军预期中的推进行动。

英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）说，她对俄罗斯袭击乌克兰火车站的报导感到震惊。

她推文表示：“以平民为攻击目标是战争罪行，我们将追究俄罗斯和普京（Vladimir Putin）总统的责任。”

俄罗斯国防部发表声明说：“基辅民族主义政权的代表有关俄罗斯被指在4月8日以‘火箭袭击’克拉莫托斯克（Kramatorsk）火车站的一切说词都是挑衅，绝非真实。”

国防部说：“我们要强调，圆点-U（Tochka-U）战术飞弹只有乌克兰军队使用。这种飞弹的碎片已在克拉莫托斯克火车站附近发现，并由目击者公布。”

白宫星期五根据这座火车站遭到致命袭击的“恐怖和令人震惊画面”，对此事加以谴责。

白宫发言人贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）在接受美国有线电视新闻网（CNN）採访时表示，美国将继续支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略。（