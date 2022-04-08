俄军撤离后的切尔尼戈夫：继续在避难所过夜的人们

乌克兰

自战争开始以来，乌克兰北部城市切尔尼戈夫经历了激烈的战斗。这里靠近与白罗斯的边界，曾被俄军包围数周之久。俄罗斯军队从切尔尼戈夫撤离已有一周，向北撤退，并将兵力压至乌克兰东部。俄军重心转移，这给切尔尼戈夫带来少许宽慰，但仍有一些居民选择住在避难所里。在那里，有他们的“新家人”，也有物资抵御寒冷。而在各自的家中，房屋损毁，已不适合居住。点击以下视频，了解详情。

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Yuliia Bomber © AP

这些继续躲在避难所的切尔尼戈夫居民们解释说，他们之所以继续留在避难所，要么是因为他们的房子被摧毁，要么是结构已经不安全，无法居住，要么是因为尽管俄罗斯军队已经撤离，他们仍然觉得回去不是很安全。

Yuliia Bomber是切尔尼戈夫当地一名34岁的律师。她从战争爆发的第一天起就和她8岁的孩子一起住进了避难所。她表示，避难所里现如今仍然有约60人住着，前几天还有数百人。在战争最激烈的时候，一共有约600个人在这里，人们就地找地方打地铺睡觉，到处都是人。

Yuliia Bomber觉得现在回家仍不安全。她的公寓在6楼，被炸弹炸毁。她表示，“我们希望这一切赶快结束，和平再次降临独立的乌克兰，这是我唯一的愿望，希望战争永远不会再发生了”。