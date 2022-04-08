俄外长：乌克兰和平担保国当中必须包含白罗斯

俄罗斯/ 乌克兰

美联社和路透社消息，俄罗斯外长拉夫罗夫4月8日周五在莫斯科表示，俄罗斯与乌克兰的谈判进展并不顺利，但莫斯科将努力实现所有的目标，其中包括若基辅正式确认其中立地位，必须将白罗斯包含进和平担保国名单。点击以下内文视频，了解详情。

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Lavrov © AP

4月8日，拉夫罗夫在莫斯科会见了到访的亚美尼亚外长阿拉拉特·米尔佐扬，双方就阿塞拜疆-亚美尼亚争议的纳卡地区局势交换了意见。会后记者会上，被问及俄乌谈判进展，拉夫罗夫表示，“俄罗斯和乌克兰代表团之间的谈判接触进展并不容易，但俄方将努力确保实现这些谈判当中的所有目标。俄方建议白罗斯共和国必须被列为担保国之一。现在所有这些问题，包括担保国的完整名单，都在协调中，但俄方支持白罗斯加入其中”。

同一天，塔斯社报道称，意大利外长迪马约当天在接受“消息报”采访时表示，意大利准备做乌克兰安全的担保国。他指出，“意大利已准备好承担担保人的角色，我们支持谈判，并相信土耳其在这一进程中的作用。但只有两方参与谈判是不够的，其他国际参与者也必须参与”。

法国总统马克龙早些时候也表示，一旦俄乌停火得到实现，法国将准备好成为乌克兰和平进程的担保国之一。马克龙指出，“我们需要建立和平，没有担保人就没办法实现这一点”。

塔斯社表示，此前乌方称，如果提供安全保证，基辅将同意正式接受其中立和无核地位，其内容和形式将与北大西洋公约第5条相仿。基辅方面认为，联合国安理会常任理事国，包括俄罗斯，以及德国、以色列、意大利、加拿大、波兰和土耳其等都可以成为担保国。