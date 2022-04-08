“布查暴行”受挫 俄罗斯被迫软硬兼施不拒谈判

乌克兰 俄罗斯

俄罗斯准备在乌克兰东部大打出手之时，滥杀乌克兰平民的“布查暴行”被曝光令普京政权处于被动，又输掉一轮国际舆论战并再次受到制裁。俄罗斯或许被迫要“软”牌“硬”牌交替兼施。土耳其官员4月8日表示，尽管乌克兰布查镇（Bucha）平民杀戮事件及影像阻碍俄乌谈判进展，俄乌两方仍愿意在土耳其举行会谈。

广告 继续浏览后续

作为对俄军受指控的“布查暴行”的回应，英国宣布，对普京的两个女儿及俄罗斯外长千金进行制裁。而美国已在前一天先行一步，对上述三人实施了制裁。欧盟周五在官方刊物上正式公布了针对俄罗斯的第五套制裁措施，该方案包括禁止进口所有形式的俄罗斯煤炭。据称，这影响到俄罗斯所有煤炭出口的四分之一，相当于俄罗斯每年损失约80亿欧元的收入。该计划的进一步细节于周五在欧盟委员会的官方刊物上正式发布。

虽然欧盟该禁令不会立即生效，而是逐步取消进口，有“四个月的缓冲期”，力道有限。但在欧盟之后，世界第三大煤炭进口国日本也宣布，将禁止从俄罗斯进口煤炭，并实施广泛的额外制裁。当天早些时候，日本还宣布驱逐8名俄罗斯外交官和贸易官员。

早前对与普京对话不曲不饶的法国总统马克龙周五却悲观预计：俄乌战争可能会持续几个月甚至几年，普京发誓要在苏俄胜利日5月9日前取胜这次“特别行动”，说明他在这之前不会通过谈判表示退让，局面会非常困难。乌克兰总统泽伦斯基则先表示不再与俄谈判，之后又表示，尽管乌俄举行谈判的可能性目前面临“挑战”，但对他的国家而言，与俄国谈判是“唯一选择”。

4月8日法新社报导，土耳其官员透露，俄乌双方愿意在土耳其举行会谈，但双方就文本达成共识仍有很长一段路要走。克里姆林宫同日透露，由于俄国的目标已经达成，俄国军方与和谈人员也在执行工作，俄罗斯对乌克兰发动的“特别行动”可能在“可预见的未来”划下句点。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）还有意显得并不咄咄逼人，说联合国人权理事会日前表决将俄罗斯停权时，有部分试图维持平衡立场的国家迫于压力投下赞成票，莫斯科对此表达理解。

联合国大会4月7日表决通过将俄罗斯的联合国人权理事会成员资格停权，因俄军在乌克兰“严重且系统性侵害人权”。莫斯科随后宣布退出人权理事会。