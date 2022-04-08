新冠病毒Omicron与Delta有什么不同？

新冠病毒/Omicron/Delta

一项研究显示，同样是打过COVID-19疫苗追加剂，若感染的是Omicron变异病毒株，其出现症状的时间，会比染上Delta者少3天以上。研究显示，在2021年6月1日到11月27日的病例中，当时感染Delta者占比超过70%，而从2021年12月20日到2022年1月17日，则有逾70%病例源自Omicron。

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Omicron症状出现时间要比Delta少3天以上。据法新社报道称，该项研究的作者写道：「虽然有待病毒载量的研究确定，但出现症状的时间较短意味着传染期可能也较短，这将对工作场所的健康政策及公共卫生指南造成影响。」

这份研究是依据Zoe COVID应用程式所获取的数据做成，此应用程式搜集自行回报COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染症状；研究也发现，相较感染Delta的人，染上Omicron出现症状者，最后必须住院的可能性低了25%。

尽管目前已知Omicron的症状都较轻微，但这份研究特别的地方在于其详细的分析，以及只分析已接种疫苗并志愿提供资讯者的数据，这修正了先前因为分析不同接种状态者资料造成的误差。

在这次的研究中，英国伦敦国王学院（King's College London）的研究人员分析了两组数据，在2021年6月1日到11月27日的病例中，当时感染Delta者占比超过70%，而从2021年12月20日到2022年1月17日，则有逾70%病例源自Omicron。两组各约5000个病例，在病患的年龄、性别、接种几剂疫苗等变数上几乎相同。

法新社该报道称，与Delta相比，Omicron患者症状的持续时间较短，若是曾接种3剂疫苗的人，这样的情况更是明显。在染疫病毒株主要是Delta的时期，出现症状的平均时间是7.7天，但在Omicron主导期间，症状持续的时间仅4.4天，或少了3.3天。在接种2剂疫苗的病例中，在染疫病毒株主要是Delta时期，出现症状的平均时间是9.6天，但Omicron主导期间，症状持续时间为8.3天，相较之下只差1.3天。