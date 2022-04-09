华日：由于对与美国发生冲突的担忧增加，中国正在加速其核武库扩张

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《华尔街日报》星期六引述了解中国领导层想法的人士报道，由于对美国构成的威胁的评估发生了变化，中国加快了其核武库的扩张，这为正在加剧两国间紧张关系的核武库建设提供了新的启示。

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其中一些消息人士说，中国的核武库扩张努力早在俄罗斯入侵乌克兰之前就开始了，但美国对直接卷入乌克兰战争的戒心很可能加强了北京方面的决定，即更加强调发展核武器作为一种威慑力量。中国领导人认为，加强核武库是阻止美国直接卷入台湾问题潜在冲突的一种方式。据研究该地区卫星图像的分析家说，在最近的发展中，今年在中国偏远的西部地区有100多个疑似导弹发射井的建设工作加快了，这些导弹可能被用来放置能够到达美国的核弹头导弹。

美国领导人说，驱动中国进行核武库扩张背后的想法并不清楚。研究核扩散的独立安全分析人士说，在过去几年里，中国官员和分析人士之间的交流大多停止，他们也不知道是什么在推动中国当局这样做。接近中国领导层的人士说，中国越来越重视核武器，也是因为担心在特朗普和拜登政府领导下，美国的对华政策转向鹰派之后，华盛顿可能寻求推翻北京的共产党政府。

美国军事官员和安全分析家担心中国的核扩张加速可能意味着其愿意进行突然的核打击。接近中国领导层的人士说，北京承诺不首先使用核武器。他们说，中国计划维持一个不超过确保中国安全利益所需的核武库，并补充说，中国军方认为其核武器过于陈旧，无法对美国潜在的核打击构成有效的威慑。

报导引述一位接近领导层的人士说：“中国较差的核能力只会导致美国对中国的压力越来越大。”俄罗斯总统普京在入侵乌克兰后要求其核力量进入戒备状态，国际社会对此的紧张反应为中国官员提供了关于核武器战略价值的现实教训。乌克兰在1994年决定交出苏联解体后留在该国的核武器库，以换取美国和俄罗斯等国的安全保证，也是如此。

一位与乌克兰核项目有联系的中国退役军官强调：“乌克兰过去失去了核威慑力，所以才会陷入这样的局面。”熟悉中国领导层想法的人士说，中国政府没有传达过因乌克兰的事态发展而对该国的核政策做出任何调整。中国国防部没有对评论请求作出回应。

这些消息人士通过他们在涉及安全问题的各机构的工作，了解中国政府对核政策的想法。没有人直接参与核政策的制定。他们不排除未来的发展可能会改变中国政府的做法，并说其他因素也可能影响中国领导层对核武器的态度。

然而，他们的观察使北京思维的转变更加清晰，这种转变在全球具有深远的影响。美国和中国在核武器问题上日益紧张，可能会使世界重新陷入冷战式的核对峙，类似于二战后美国和苏联之间几十年的核对峙。然而，这次误判的风险可能更高，因为从20世纪80年代末开始，美国和苏联在军备控制会谈中就其核武器进行了沟通，而中国的计划和北京对核武器作用的思考却一直笼罩在秘密之中。中国拒绝与美国进行核军控谈判，称华盛顿应首先减少其核库存。

美国政府和私营部门估计，中国的核武库拥有数百枚弹头，远远低于俄罗斯和美国拥有的大约各4000枚弹头。位于华盛顿的美国科学家联盟核信息项目高级研究助理科尔达（Matt Korda）说，1月份拍摄的卫星图像显示，玉门市附近的120个疑似导弹发射井中，每个发射井的最后45个临时覆盖物已经被拆除，这表明所有发射井的最敏感工作都已完成。在中国西部的另外两个较小的发射井区，建设工作处于早期阶段。

分析人士说，每个地点的发射井都足够大，可容纳东风-41型洲际弹道导弹，该导弹在2020年投入使用，能够打击美国本土。从飞机上发射并可携带核弹头的导弹的测试也使如若北京在核攻击中首先被击中时有更大的机会能够进行报复。

在公开场合，中国一直淡化其核能力扩建追求。中国外交部军控司司长傅聪今年1月4日在一场吹风会上表示，中国没有大幅扩张核武库的计划，但中国会继续更新其核武库使其更加现代化。他表示，一些美国官员声称“中国正在急速扩张其核能力”的说法并不属实。

傅聪说，首先，中国一贯奉行“不首先使用核武器”的政策，并把核力量维持在国家安全需要最低水平，急速扩张核能力不是中国政策。

《华尔街日报》的报道称，中国领导人曾认为核武器的价值有限，因为它们不能为打大多数常规战争提供现实的选择。据熟悉中国领导层想法的人说，这一看法在2020年初发生了重大转变，因为美国政府在新冠疫情的早期阶段对北京采取了强硬立场。

其中一些人说，特朗普政府高级官员对执政的中共的强烈批评刺激了中国领导人的共识，即华盛顿愿意承担更大的风险来阻止中国的崛起。

消息人士说，特朗普总统的副国家安全顾问博明(Matt Pottinger)在2020年5月所发表的一次中文演讲尤其令人震惊。博明在这篇纪念五四运动101周年的讲话中说：“胡适的白话文难道不是针对自觉了不起的贵族吗？难道不是对传统权力结构的宣战吗？不是要在中国建立‘民为重’的政府，而不是‘打江山坐江山’吗？世界将等待中国人民最终提供的答案。”

一位熟悉中国领导人想法的人说：“这篇演讲显然是在呼吁中国人推翻共产党。”博明在回应评论请求时说，这样的解释是“深刻地承认共产党知道它未能实现以公民为中心的治理，它证实了大家已经怀疑的事情。北京最害怕的是它自己的人民”。

与此同时，据接近领导层的人士透露，美国对台湾的支持增加，这促使中国领导人辩论美国可能愿意在有关该岛屿的冲突中使用核武器的前景。没有迹象表明台海战争迫在眉睫，但美国和中国的领导人都认为台湾问题是最有可能引发军事对抗的热点。

美国坚持不表明其是否会军事干预以支持台湾的政策，这种所谓“战略模糊”做法旨在阻止台海冲突的发生。如果美国真的介入战争，美国在日本、关岛和西太平洋其他地区的基地可能成为中国军队的打击目标。

根据特朗普政府在2018年进行的核政策审查，美国说可能会使用核武器来应对对美国或其盟国的重大非核攻击。据美国官员称，拜登总统将坚持这一做法。这些消息人士说，北京认为华盛顿会考虑用核武器攻击中国大陆，因为美国军队在用常规武器防御台湾的人民解放军方面面临挑战。

一些安全分析家以乌克兰局势为例，认为中国可以利用核打击的威胁来阻止美国不仅在台湾冲突中使用自己的核武器，而且也阻止美国以常规军事力量加入这场战斗。尽管北京承诺不首先使用核武器，但美国军方官员和分析人士担心，一旦发生战争，解放军可能会受到诱惑，使用其中程导弹来摧毁美国在亚太地区的军事基地。

加州蒙特雷市的美国海军研究生院国家安全事务副教授特沃米(Christopher Twomey)说：“在台湾上空大规模的常规军事介入可能很快导致一方或另一方说服自己，认为使用核武器可能为他们一方改善局势。”卫星图像显示，玉门发射井场的建设工作在2020年3月至10月间开始，在中国领导层对美国意图的担忧上升后不久。

中国拒绝回答关于这些地点是否是导弹发射井场的问题，但据国家媒体报道，在去年3月与高级军官的一次会议上，习近平主席敦促他们 “加快建设先进的战略威慑系统”，这是指核武器。最近的其他事态发展表明，中国正更加强调能够对核攻击作出实物反应。据五角大楼称，北京正在建设一个预警系统，在俄罗斯的协助下探测来袭的导弹，并且在2021年2月，中国发射了一颗卫星，一些分析家认为这是一个天基导弹传感器系统的开始。

中国还在开发可能携带核弹头的尖端武器，包括高超音速导弹，而美国对这些导弹没有经证实的防御措施。乔治城大学安全研究副教授塔尔马奇（Caitlin Talmadge）说：“所有这些能力共同对美国说：‘在这个世界上，你不可能对中国进行第一次核打击而不指望对你的城市进行核报复，即使有你的导弹防御系统，即使有你强大的反击能力’。”

尽管有越来越多的证据表明中国在进行核武库扩张，但不确定因素仍然很多。美国情报部门对中国核武库的评估往往波动很大，这反映了收集可靠数字的挑战。同时，分析家们警告说，中国很可能只在一些发射井中装载导弹，而且其中只有一些可能是核弹头。

彭博社4日报道称，美国战略司令部司令，海军上将查理斯·理查德（Charles A. Richard）计划在当地时间5日举行的闭门听证会上告诉国会议员，中国战略和核武库的“惊人扩张”对美国而言是快速升级的风险。

理查德称，中国在高超音速、定向能武器等领域投入巨大，用于提升全球打击和击败导弹防御系统、反卫星、反导和反无人机能力。他还称，中国加强了中国西部核导弹基地的建设，每个基地都有大约120个导弹发射井，这使得中国能够拥有“强大”的弹道导弹，能够打到美国大陆。

《华尔街日报》的报道称，随着乌克兰战争持续升温，北京的考虑也越来越清晰。“无论未来局势如何发展，世界将更加对抗，”这位退休的中国军事官员说。“在这种情况下，中国肯定需要保持核威慑力。”