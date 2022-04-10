基辅称已做好乌东大战准备 仍寻求外交谈判停战 教皇呼吁复活节停火

乌克兰危机，俄罗斯，国际筹款，梵蒂冈

乌克兰总统泽连斯基和英国首相约翰逊在基辅市中心。2022年4月9日 （乌克兰总统新闻办公室提供的图片）

在俄罗斯入侵乌克兰的第46天，面对俄军折损从乌北撤出或集中转向乌东，基辅表示已为东部大战役做好准备。泽连斯基同时表示继续同时寻求外交途径停止战争。欧盟表示，声援乌克兰难民的一个国际筹款运动目前以筹募资金101亿欧元。

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周六，英国首相约翰逊突防乌克兰，并与乌克兰总统泽连斯基会谈，展现对乌的坚定支持。约翰逊是自俄罗斯入侵乌克兰以来第一位访问基辅七国集团领导人。他向乌克兰军队表示敬意，承诺向乌提供装甲车和反舰导弹。泽连斯基则呼吁西方国家在对乌军支持和对俄制裁方面效法英国。

泽连斯基的顾问Mykhailo Podoliak周六说，乌克兰已经为大战役做好了准备。他向国际文传电讯社表示，"乌克兰必须赢得胜利，包括在东部顿巴斯”。当天早些时候，泽连斯基在与访问基辅的奥地利总理内哈默举行的新闻会上强调："我们做好了战斗准备，同时也寻求以外交渠道来停止这场战争。

继续疏散平民

在乌东克拉马托尔斯克火车站遭遇导弹袭击、包括5名儿童在内的52名平民死亡两天之后，对居民的疏散工作仍在继续。乌克兰副总理Iryna Verechtchuk周日说，已有4532名平民被疏散。她说，大多数人已经离开了扎波罗热地区，并补充说，近200人已经能够离开被围困马里乌波尔，超过1000人已经逃离了卢甘斯克地区的梅利托波尔、莱西昌斯克、塞维罗多涅茨克、鲁比涅、克雷明纳和波巴斯纳。

国际声援乌克兰难民运动已筹款101亿欧元

同时欧盟委员会主席冯德莱恩周六在华沙宣布，全球声援乌克兰难民的“为乌克兰站起来”运动目前已募得101亿欧元。该运动由欧盟、加拿大总理特鲁多和国际组织 "全球公民 "发起，旨在为乌克兰流离失所者和难民筹集资金。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，已有超过440万难民逃离出国，大部分难民前往欧盟成员国，其中邻国波兰已收容超过250万人。联合国估计，乌克兰目前有710万境内流离失所者。

教皇方济各周日呼吁在乌克兰实现 "复活节停战"

4月17日星期天是基督教重要节日复活节，方济各周日在罗马圣彼得广场主持棕榈树主日弥撒后说："让复活节开始休战，但不是为了重装弹药和恢复战斗“，”通过真正的谈判实现和平。”

教皇谴责说，"这场战争每天都让我们看到对手无寸铁的平民进行的可憎的屠杀和残暴的行为。” 周三，教皇已经严厉谴责了布查屠杀和在乌克兰发生的 "越来越可怕的残忍行为"，他然后并亲吻了一面来自这座 "殉难城市 "的乌克兰国旗。

上周日，教皇在结束马耳他之行返回时也曾表示他愿意为停火出力，并说他准备去基辅，