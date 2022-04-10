巴基斯坦国会通过不信任案 罢免总理伊姆兰汗

巴基斯坦，政治

历经数周政治动荡后，巴基斯坦国民议会周六夜表决通过对总理伊姆兰汗（Imran Khan）不信任动议，伊姆兰汗成为该国历史上首位遭议会罢免的总理。

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国民议会代理议长萨达尔-阿亚兹-萨迪克（Sardar Ayaz Sadiq）宣布，在国民议会总共342席中，超过半数的174位议员投票支持不信任案，不信任动议获批。

据本台驻伊斯兰堡特约记者索尼娅-盖扎利报道，这对于该国反对派联盟来说，是一场意料中的胜利，反对联盟已连续数日在议会保持多数席位。

自1947年独立以来，巴基斯坦从未有任何一位总理做满任期，而伊姆兰汗是第一个因不信任案被罢黜的总理。

他在今年3月遭政敌指控贪污及未能控制通货膨胀，面临国会不信任投票。但投票动议被其同属巴基斯坦正义运动党（PTI）的副议长阻挡。由于其盟友退出联合政府，伊姆兰汗最近丧失国会多数优势，分析家指称，有迹象显示他也失去军方支持。此前他宣布解散国会和提前举行大选的努力上周遭最高法院裁定违宪，并下令恢复议会，进行投票，最终导致伊姆兰汗被罢黜。

巴基斯坦国会预定11日集会选出新总理，但报道指，新政府的组建还有待观察，预计将会由一个历来敌对的反对派联盟组成，一些分析担心该国将进入一个政治动荡期，尤其是伊姆兰汗已警告说他不会接受这个被他称为 "进口政府 "的新内阁，同时他还呼吁其支持者在周日晚上举行示威，由此也显示巴基斯坦的政治危机远未结束。

69岁板球球员出身的伊姆兰汗在军方支持下，于2018年当选巴基斯坦总理，在板球这个极受巴基斯坦人喜爱的运动上，他因带领巴基斯坦国家队在1992年取得该国唯一一次世界杯冠军而闻名，目前他仍有极高的人气。