新西兰宣布派遣运输机和人员赴欧援助乌克兰，通过英国提供武器

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新西兰政府4月11日发表声明称，该国将于13日向欧洲派遣一架C-130运输机和50名支援人员，展开为期两个月的援助行动。声明补充说，这一援助小组将在欧洲各地穿行，向乌克兰的分配中心运送设备和物资，但不会进入该国。

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新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）通过声明指出：“我们的支持是为了协助乌克兰军队击退俄罗斯的野蛮入侵，因为欧洲地区的和平对全球稳定至关重要。”她补充说：“如此公然攻击一个国家的主权是对我们所有人的威胁，这就是为什么我们也要发挥作用的原因。”

阿德恩说；“在全球的响应中，为乌克兰认捐的军事支持数量空前，迫切需要更多的帮助来运输和分发（物资），因此我们将尽我们的力量来提供帮助。”该声明补充说，新西兰还将提供880万美元（1300万新西兰元）的进一步支持，以帮助乌克兰通过英国为其军队采购武器和弹药。

阿德恩强调：“俄罗斯对乌克兰的入侵违反了国际法，这就是为什么我们支持国际刑事法院的调查，以追究俄罗斯的责任。”她补充说：“我们将继续响应乌克兰的呼吁，定期审查我们如何能够继续发挥最大作用。”

新西兰政府表示，在周一宣布的最新援乌措施使该国对乌克兰的捐助总额达到3000万美元，及部署了67人的援助团队。