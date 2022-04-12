世贸组织将今年全球贸易成长率预估降到3%

世界经济成长萎缩

世界贸易组织4月12日将今年全球贸易成长率预估由4.7%降到3%，理由是受到俄罗斯与乌克兰爆发战争的冲击。世贸并警告，物价飙升可能引发粮食危机。

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路透社和中央社报导，世贸发布报告指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情仍在持续，使经济复苏承受压力，全球经济处于重大关键时刻，俄乌冲突却又带来伤害。

世贸秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在记者会上表示：“这场冲突引发的经济馀波，远远超越乌克兰的国界。”

“如今已清楚可见，疫情和战争的双重灾祸，已经造成供应链中断和通货膨胀压力升温，以及经济产出与贸易成长的预估值遭到调降。”

总部位于瑞士日内瓦的世贸目前预测，明年全球贸易成长率仅改善至3.4%。世界卫生组织指出，今明两年的预估值都比往常更加不确定，因为战争发展难料。

伊卫拉还警告，迫在眉睫可能爆发的粮食危机，将让贫穷国家受到最大衝击。

她说：“这是为在粮食议题上，我们有必要采取行动，而且是果断的行动，以免发生粮食暴动。”她点名有必要有更透明的监督系统，并可能需要释出缓冲库存来拉低价格。