北约军委会主席：望韩国新政府继续援助乌克兰

北约/韩国/乌克兰

北约军事委员会主席、荷兰海军上将罗布·鲍尔（Rob Bauer）4月12日在访韩期间向媒体表示，希望韩国下届政府继续为乌克兰提供援助。

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在为期三天的访问中，鲍尔11日已与韩国国防部长徐旭和联合参谋本部议长元仁哲分别举行了会谈。双方就乌克兰局势等问题进行了讨论。此外，鲍尔还会见了驻韩美军司令拉卡梅拉（Paul LaCamera），并就北约和联合国安全展望交换了意见。鲍尔强调：“北约致力于建立一个基于规则的国际秩序。我们热衷于与民主伙伴合作，以确保法律的力量胜过武力的法律。”

据韩联社报导，鲍尔12日在波兰驻韩大使馆召开记者会时指出，韩国政府已通过非战斗装备、人道主义及财政援助为乌克兰作出不少贡献，这些对乌克兰来说非常重要。他介绍称，昨日在与徐旭和元仁哲探讨对乌军事援助方案，韩方表明“现阶段只提供非战斗物资援助”的立场。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日受邀在韩国国会图书馆大讲堂向该国的议员们发表了视频讲话，并呼吁韩方向乌克兰援助军事武器。鲍尔指出：“如果泽连斯基总统要求使用这些（武器）系统，这意味着他需要这些（武器）系统。”不过，他强调，是否援助杀伤性武器应由韩方自主决定，一个国家在非战斗装备、杀伤性武器、人道主义这三种援助中提供任何一个，这本身都十分了得。

鲍尔重申，乌克兰局势并不是局限于乌克兰一国的问题。他表示，此次乌克兰事态的核心在于俄罗斯试图改变基于规则的国际秩序，民主国家为守护国际秩序携手斗争至关重要。就芬兰和瑞典申请加入北约的可能，他表示：“任何想加入北约的国家申请加入都是一个主权决定，他们到目前为止还没有这样做。”鲍尔补充说：“我们没有强迫任何人加入北约。”

就北约是否因乌克兰局势难以及时应对朝鲜洲际弹道导弹威胁，鲍尔表示，他在俄罗斯入侵乌克兰之际来访韩国本身就是对朝鲜释放的一种信息。他提出，朝鲜正在发展足以覆盖北约领土的洲际弹道导弹力量，令人担忧，因此北约正与国际社会一道努力促使朝鲜遵守无核化承诺。

面对记者提问，鲍尔拒绝评论有关俄军可能在袭击乌克兰东南部城市马里乌波尔时使用化学武器的报道。他说，北约评估认为，俄罗斯在太多战线上发动战争后，将把重点放在乌克兰东部。另就朝鲜应俄罗斯请求提供支援的可能性，鲍尔表示，不排除多种可能性，但目前尚无证据表明类似情况发生。

此外，鲍尔周二还在韩国国防大学发表了主旨演讲。他着重谈到了北约和韩国之间政治和军事伙伴关系的互利性，并强调了该国的技术领先作用。

鲍尔说：“友谊是一个强大的概念，对国家和个人都是如此。它使你能够生存并茁壮成长。北约和大韩民国之间的友谊至今已有17年历史。它在政治和军事层面上都是互利的。我期待着看到我们的友谊在未来能把我们带到哪里。我完全相信，我们一起有能力确保自由战胜压迫。”

据了解，鲍尔此次访韩是对去年11月元仁哲访问位于比利时首都布鲁塞尔的北约总部的回访，旨在强化韩国和北约之间的军事交流。韩国国防部指出，这是北约军委会主席第二次访韩，上次是6年前的2016年5月。